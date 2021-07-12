В связи с принятием постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17 изменены правила въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

Граждане государств — членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 г., а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана — с 1 сентября 2021 г. при пересечении Государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».



Буда-Кошелёвский районный ЦГЭ