Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов, обеспечивающих комфортную среду для жизни и здоровья людей..

Деревья насыщают атмосферу кислородом, задерживают распространение пыли и газов. Они снижают высокие летние температуры, повышают влажность воздуха, являются механической преградой сильным ветрам, уменьшают воздействие шума, электромагнитных колебаний и т.д.

Озелененные территории в городах оказывают положительное эмоциональное влияние на психику человека благодаря богатству красок, приятному аромату, шелесту листвы, являясь уголками здоровья и успокоения.

Поэтому жизненно важно для населения сохранять имеющиеся насаждения и принимать участие в создании новых зеленых зон.

В связи со сложившимися погодными условиями – высокой среднесуточной температурой и длительным отсутствием осадков, в населенных пунктах от недостатков влаги происходит массовое усыхание молодых насаждений, высаженных для озеленения в весенний период текущего года и в предыдущие годы.

В весенний период 2021 года на территории г. Гомеля и районных центров высажено боле 32,7 тысяч деревьев и кустарников, в сельских населенных пунктах – более 39,1 тысяч шт., вдоль участков автомобильных дорог – более 1,6 тысяч шт.

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех неравнодушных граждан организовать, полив насаждений вблизи своих домов и напоминает о статье 55 Конституции Республики Беларусь, согласно которой охрана окружающей среды — долг каждого.

Реализация намеченных мероприятий позволит сохранить молодые насаждения, тем самым обеспечить благоприятную и комфортную среду обитания для человека в городах и сельских населённых пунктах.