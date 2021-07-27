Лето – это пора, когда аграрии интенсивно проводят уборку урожая и заготовку кормов для животных. Чтобы сохранить урожай и не потерять корма следует соблюдать основные правила пожарной безопасности для этих видов работ.

Склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально отведенной площадке, опаханной полосой шириной не менее 3 метров, на расстоянии 15 метров от скирд, стогов, копен, а каждая отдельная скирда должна иметь защитные полосы на расстоянии 5 метров от ее основания.

Разрывы между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть не менее 20 метров.

Противопожарные разрывы между кварталами (20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 метров.

Расстояние от скирд, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередачи должно быть не менее 15 метров, до дорог – 20 метров, до зданий, сооружений – не менее 50 метров, до границ лесного массива – не менее 100 метров.

Процесс складирования грубых кормов должен сопровождаться проведением замеров температурно-влажностных показателей. Не допускается складировать, укладывать в скирды, штабеля, склады грубые корма с повышенной влажностью.

Уборка урожая

Водитель автомобильного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания, занятый на уборке, транспортировке и заготовке зерновых и грубых кормов, должен своевременно очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара. Применение огня для выжигания пыли не допускается.

В местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство членов добровольных пожарных дружин (команд), обеспеченных пожарной аварийно-спасательной или иной приспособленной для тушения пожара техникой и трактором, оборудованным плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой, насосом и первичными средствами пожаротушения (допускается дежурство пожарной аварийно-спасательной техники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии с заключенными договорами).

Необходимо своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки, другие вращающиеся детали и узлы комбайнов, уборочных машин.

Передвижение зерноуборочной техники необходимо проводить группами с обеспечением сопровождения пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техникой.