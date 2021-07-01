Сегодня невозможно представить ни одно производство без экономической службы, куда входят настоящие профессионалы своего дела. Лидия Васютина – экономист со стажем и огромным опытом работы. За плечами у нее 42 года работы в сельхозотрасли, 25 из которых в должности главного экономиста на

ОАО «Гомельлен». О специфике своей работы и любви к профессии Лидия Алексеевна рассказала читателям районки.

– О том, что свяжу свою жизнь с сельским хозяйством, знала еще с детства. Мне кажется, что по-другому и быть не могло, – делится наша героиня. – Родилась и выросла я в деревне Рудня-Ольховка, что в Чеботовичском сельсовете, в простой сельской семье. Мама всю жизнь проработала дояркой, а отец животноводом. Поэтому все мое детство, как и четырех сестер, прошло на ферме, куда мы частенько приходили, чтобы помочь матери. К слову, только одна из моих сестер не связала жизнь с сельским хозяйством и пошла в журналистику. Видимо, сильно в нас заложена любовь к родной земле (улыбается женщина). В школе я училась хорошо и всегда тянулась к знаниям, а когда пришла пора определяться с будущей профессией, не раздумывая, отвезла документы в Гомельский сельскохозяйственный техникум (сейчас Гомельский сельскохозяйственный колледж). Не могу не отметить, что тяга к цифрам, порядку и учету у меня были всегда. Мое старание и ответственность в то время заметил и руководитель совхоза «Чеботовичи», который выдал мне направление на учебу в техникум. В 1979-м я пришла работать в совхоз бухгалтером. Здесь познакомилась с будущим супругом, который трудился водителем на льнозаводе, а через год мы сыграли свадьбу. Чтобы быть вместе с мужем, работу в совхозе пришлось оставить – так судьба меня привела на льнозавод.

Трудовой путь Лидии Алексеевны на льнозаводе ведет отсчет с 1981-го года и длится по сей день. Начинала она с должности техника-лаборанта, затем была старшим контрольным мастером. Ее старания и ответственное отношение к работе не остались незамеченными, и когда в 1996-м году освободилась должность главного экономиста, кандидатуру долго искать не пришлось.

Женщина признается, что для нее время, проведенное на льнозаводе, – это самая яркая и значимая часть ее жизни. За эти годы коллектив уже стал как одна большая и дружная семья. За каждой цифрой в сводках, отчетах и показателях стоит труд конкретных людей. Оглядываясь назад, она словно пролистывает страницы жизни завода. Конечно, будни такого большого производства наполнены как взлетами, так и неудачами, связанными прежде всего с неурожаем. Но как бы то ни было, работники всегда справлялись с поставленными задачами.

– Мою работу нельзя представить без цифр. Ежедневно мне приходится решать немало текущих вопросов, отслеживать, как сработали смены и бригады, какова их производительность. Кому-то это может показаться рутиной, для меня – это важная часть жизни. Согласитесь, без грамотного социально-экономического прогноза или материальных выплат работникам ни одно производство функционировать не сможет. Несмотря на то что в своей работе я прежде всего опираюсь на цифры, а они, как говорится, вещь упрямая, тем не менее и люди никогда не остаются без внимания. Если у кого-либо возникают вопросы по оплате труда, все идут ко мне. Всем отвечу, разъясню, подскажу, на что обратить внимание. У нас зарплата напрямую зависит от производительности. Чем выше выработка длинного льноволокна, которое является рентабельным товаром, тем выше и зарплата. Это касается и качества короткого и длинного льноволокна. Сейчас на льнозаводе трудится 101 человек, а это довольно большой коллектив. Производительность труда у нас высокая, люди стараются. Конечно, нам бы хотелось, чтобы и наш льнозавод, как и раньше, был в числе лучших по производительности в стране. Но для этого нужны модернизация, более современное оборудование, новые шохи для сохранности сырья. К сожалению, собственными силами построить навесы и приобрести оборудование мы не можем. Так как лен – культура перспективная и востребованная, надеюсь, что мы не останемся незамеченными, и я в очередной раз увижу расцвет нашего производства. А пока с поставленными задачами успешно справляемся. Госзаказ выполняем своевременно, обработку посевов льна проводим качественно. Остается уповать на погодные условия, от которых будет зависеть урожай и, следовательно, качество сырья, – отметила главный экономист.

Лидия Алексеевна уже пять лет на заслуженном отдыхе, но работу оставлять пока не собирается, ведь специалисты такого уровня на вес золота. Опыт, ответственное отношение к делу, порядочность и добросовестность – такими качествами, по мнению коллег, отличается наша героиня. Она не просто любит свою работу, она отдает ей всю себя.

По словам женщины, ежедневно на работу она идет с улыбкой и хорошим настроением, ведь здесь ее ждут, здесь ее труд востребован и незаменим. А еще своими знаниями и опытом с радостью делится с молодыми специалистами. Мне кажется, что с таким мудрым и профессиональным наставником для них все дороги будут открыты.

Конечно, заслуги главного экономиста предприятия неоднократно отмечались на различных уровнях. Но для нее самой главной и значимой наградой являются отнюдь не грамоты и благодарности, а успешная работа предприятия и достойная заработная плата работников. Именно в этом она видит свое главное предназначение.

Пожелаем Лидии Алексеевне и всем экономистам района успешной и плодотворной работы на благо своих коллективов, крепкого здоровья и процветания.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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