Сегодня в центральном районном доме культуры состоялось совещание идеологического актива района.

Участие в нем приняли начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Анна Василенко, заместители по идеологической работе организаций, предприятий и учреждений города и района, представители здравоохранения, управления по труду, занятости и социальной защите, органов внутренних дел, РОЧС, ОСВОД и другие.

Главной темой для обсуждения стала готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании и создание условий труда и отдыха для работников, поэтому основной целью идеологов совместно с профсоюзами и руководителями на местах должна стать направленная работа по созданию необходимых условий труда в этот напряженный период.

С докладом о готовности сельхозпредприятий района к уборочной выступила председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко. Затем был обсужден вопрос работы с обязанными лицами и недопущению ими прогулов, а также исполнения Директивы №1 Президента Республики Беларусь. Главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Сергей Антонов напомнил собравшимся о необходимости вакцинации. Инспектором инспекции надзора и профилактики РОЧС Сергеем Козловым были озвучены основные правила предупреждения пожаров, а председателем районного ОСВОД Владимиром Дегтяревым — правила поведения на водоемах в летний период.

Темой для обсуждения стала также подписка на периодические республиканские и районное издания.

Подводя итог, Анна Василенко напомнила идеологам о необходимости активизации работы по всем озвученным вопросам.