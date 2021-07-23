В Буда-Кошелевском районе привилось уже 4 тысячи 800 человек. Привиться может каждый. Процедура абсолютно доступная и бесплатная. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение либо записаться по тел. 7-22-10.

Что касается вакцинации иностранных граждан, то с 15 июля текущего года по 31 декабря 2022-го устанавливается безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Беларуси иностранных граждан в целях вакцинации против CОVID-19, что определено Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. №251.

В районном центре гигиены и эпидемиологии разъяснили, что для въезда в нашу страну в целях вакцинации против CОVID-19 (как первым, так и вторым компонентом вакцины) иностранные граждане должны оставить заявку в информационной системе, размещенной в сети Интернет (https://vaccination.by/form/index.htm1), и получить подтверждение о дате, времени и месте ее проведения (наименовании организации здравоохранения). Въезд в Беларусь иностранного гражданина возможен не ранее двух дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты, срок безвизового посещения страны – не более 5 суток со дня въезда.

При пересечении государственной границы Беларуси иностранному гражданину необходимо представить действительные документы для выезда за границу, оригинал или копию медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на CОVID-19, выполненного методом ПЦР не позднее трех суток до даты пересечения границы.

Вакцинация иностранных граждан будет проводиться с использованием комбинированной векторной вакцины для профилактики CОVID-19 «Гам-КОВИД-Вак». Для проведения прививок определены организации здравоохранения во всех регионах страны, при этом конкретный город, куда желает приехать иностранец, можно выбрать на этапе заявки. Разрешение на проведение профилактической прививки выдается врачом после опроса, осмотра, анализа медицинских документов (при наличии), с учетом показаний и противопоказаний к вакцине. После проведения вакцинации-1 и вакцинации-2 будет выдаваться сертификат, подтверждающий проведение прививок.

Подробную информацию о порядке вакцинации иностранных граждан можно узнать на https://vaccination.by/form/index.html

Подготовила Елена БЕЛКО