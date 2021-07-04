Для коллектива животноводов МТФ «Прибор» показывать высокие результаты в производственной деятельности стало доброй традицией. И нынешний год не является исключением. Конечно, большую роль в этом играют дойное стадо и качество кормов, но и без человеческого фактора тут не обойтись. Высокие надои – это также и результат заинтересованности всех работников фермы: операторов машинного доения и телятниц, специалистов и животноводов, слесарей и механизаторов, на которых в хозяйстве делают главную ставку.

Рабочий день управляющего МТФ «Прибор» Юрия Дергачева начинается рано. В пять утра он уже на первой дойке.

– Управляющий на МТФ – это своего рода координатор и организатор всех технологических процессов, происходящих на ферме, – делится Юрий Петрович, – поэтому каждый день дел у меня невпроворот. Нужно проверить, все ли готово к дойке, все ли на своих рабочих местах, как организовано питание буренок. Потом начинается работа с документацией, заполнение табелей и журналов, составление сводок и отчетов. Ферма – это своего рода единый живой организм, в котором все должно функционировать четко и без сбоев. Допустим, недосмотришь буренку или плохо накормишь, то и молока не получишь. Одним словом, у нас все взаимосвязано.

Управляющим на МТФ «Прибор» он трудится уже 11 лет. Сам из местных, родился и вырос в Николаевке. Трудовой путь начинал животноводом на МТФ «Любань». Поэтому все особенности работы с КРС постиг, как говорится, начиная с самых азов. Довелось ему побыть и помощником бригадира. Старания, ответственное и добросовестное отношение к делу Юрия Петровича не остались незамеченными, и его назначили управляющим на МТФ «Зорька», откуда в 2010-м перевели на МТФ «Прибор», где он трудится и по сей день.

Уже при нем в 2013-м ферма была модернизирована. Здесь появился новый коровник и был построен доильно-молочный блок, что впоследствии положительным образом сказалось на производительности и условиях труда.

Мужчина признается, что в животноводстве, как и в любом деле, важен опыт. Но и без правильного настроя, и без личной заинтересованности здесь не обойтись. А еще не менее важно любить дело, которым занимаешься. Конечно, работу на ферме, как, впрочем, и во всей сельхозотрасли, легкой уж точно не назовешь. Это и ранние подъемы, и тяжелый физический труд, но результаты того стоят.

Сегодня на МТФ «Прибор» содержится 900 голов КРС, 514 из которых – дойное стадо, 30 – нетели, а 356 – молодняк. Средний удой в сутки составляет 14 литров молока сортами экстра и высший. За всеми этими показателями, безу-словно, стоит труд всего коллектива. Особенностью работы МТФ является и то, что половина дойного стада здесь находится на стойловом беспривязном содержании, а другая – на выпасе.

– Я в животноводстве практически 20 лет. За эти годы к такому напряженному ритму жизни уже привык. Если честно, уже не могу себя представить без ранних подъемов и поздних возвращений домой. Для меня работа – важная и неотъемлемая часть моей жизни. Благо, что в лице супруги я нахожу поддержку, ведь она также трудится в животноводческой отрасли и полностью разделяет мои взгляды. Если же говорить о главных составляющих успешной работы фермы, то здесь важно отметить содержание коров, их здоровье, наличие сбалансированного рациона, должный уход и, конечно же, ответственные и добросовестные кадры, без которых в животноводстве не обойтись, – рассказал управляющий.

Если говорить о кадрах, то нельзя не отметить и вклад в общее дело слесаря молокопровода Александра Карпова, который на ферме работает уже 4 года. Он, как и предыдущий наш герой, родом из Николаевки. Молодой человек не стал искать лучшей жизни вдали от дома, а решил приносить пользу и трудиться на благо родного хозяйства. Ведь недаром народная мудрость гласит: где родился, там и пригодился.

– Еще ни разу не пожалел, что решил связать свою жизнь с сельским хозяйством. Работа мне нравится, заработная плата достойная, условия труда тоже устраивают. К тому же именно здесь, на ферме, я встретил свою супругу. Так что мое первое и единственное рабочее место для меня стало по-настоящему судьбоносным. Если говорить непосредственно о моей работе, то спустя рукава к ней относиться не получится. Так как процесс дойки у нас полностью автоматизирован, от исправности оборудования многое зависит. Помимо состояния и содержания молокопровода, я отвечаю и за холодильное оборудование, и за сдачу молока. Обязанностей у меня немало, так что работать стараюсь добросовестно, с полной самоотдачей. А по-другому и не могу, это не в моих интересах, ведь подвести коллектив просто не имею права, – поделился Александр Карпов.

Как видите, на молочно-товарной ферме «Прибор» каждый находится на своем месте и ответственно выполняет обязанности. Именно поэтому и результаты работы говорят сами за себя.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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