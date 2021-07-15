С этого года студентам вузов сельскохозяйственного профиля предоставлено право пройти службу в резерве во время летних каникул. На службу они отправляются исключительно по своему желанию. Сборы проходят во время летних каникул в течении всего периода обучения в вузе, и к моменту получения диплома молодые люди успевают выполнить свой воинский долг, при этом не отрываясь от учебы.
Сегодня в Республике Беларусь реализован ряд преференций для граждан, прошедших срочную военную службу и службу в резерве. Основными из них являются:
в сфере образования:
поступление вне конкурса в военные учебные заведения, а также без экзаменов – в гражданские вузы на востребованные экономикой специальности, при среднем балле по предметам вступительных испытаний не менее шести;
поступление вне конкурса во все вузы (для военнослужащих РПК);
право на первоочередное распределение после обучения;
бесплатное обучение на подготовительных отделениях в вузах и ссузах;
предоставление скидок на обучение в государственных учреждениях образования;
отслужившие в армии лица, имеющие рекомендации воинских частей на обучение и средний балл не ниже 6, имеют право учиться на подготовительных отделениях и факультетах довузовской подготовки при вузах и ссузах за счет средств республиканского и местного бюджетов;
первоочередное право получения жилья в общежитии при поступлении и обучении в учреждениях образования;
в социальной сфере:
зачет срочной службы в страховой пенсионный стаж;
сохранение за членами семьи военнослужащего права пользования жилым помещением в общежитии, предоставленном до призыва;
обязательное государственное страхование на время прохождения службы;
всестороннее медицинское обеспечение в период срочной службы, включая, к примеру, бесплатную установку зубных протезов;
право поступления на работу к тому же нанимателю в организацию независимо от формы собственности на должность, равноценную занимаемой до призыва на военную службу;
выплата материальной помощи при возвращении на прежнее место работы после прохождения срочной службы;
детям военнослужащих гарантируется предоставление места в детском саду в течении трех месяцев с подачи заявления;
возможность поступить на государственную службу и службу в силовые структуры;
трудоустройство жен, чьи мужья проходят срочную службу, не позднее двухмесячного срока со дня обращения;
зачет срочной службы в стаж государственной службы;
отсрочка погашения кредита на период срочной службы;
в срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника засчитывается период военной службы по призыву.