С этого года студентам вузов сельскохозяйственного профиля предоставлено право пройти службу в резерве во время летних каникул. На службу они отправляются исключительно по своему желанию. Сборы проходят во время летних каникул в течении всего периода обучения в вузе, и к моменту получения диплома молодые люди успевают выполнить свой воинский долг, при этом не отрываясь от учебы.

Сегодня в Республике Беларусь реализован ряд преференций для граждан, прошедших срочную военную службу и службу в резерве. Основными из них являются:

в сфере образования:

поступление вне конкурса в военные учебные заведения, а также без экзаменов – в гражданские вузы на востребованные экономикой специальности, при среднем балле по предметам вступительных испытаний не менее шести;

поступление вне конкурса во все вузы (для военнослужащих РПК);

право на первоочередное распределение после обучения;

бесплатное обучение на подготовительных отделениях в вузах и ссузах;

предоставление скидок на обучение в государственных учреждениях образования;

отслужившие в армии лица, имеющие рекомендации воинских частей на обучение и средний балл не ниже 6, имеют право учиться на подготовительных отделениях и факультетах довузовской подготовки при вузах и ссузах за счет средств республиканского и местного бюджетов;

первоочередное право получения жилья в общежитии при поступлении и обучении в учреждениях образования;

в социальной сфере:

зачет срочной службы в страховой пенсионный стаж;

сохранение за членами семьи военнослужащего права пользования жилым помещением в общежитии, предоставленном до призыва;

обязательное государственное страхование на время прохождения службы;

всестороннее медицинское обеспечение в период срочной службы, включая, к примеру, бесплатную установку зубных протезов;

право поступления на работу к тому же нанимателю в организацию независимо от формы собственности на должность, равноценную занимаемой до призыва на военную службу;

выплата материальной помощи при возвращении на прежнее место работы после прохождения срочной службы;

детям военнослужащих гарантируется предоставление места в детском саду в течении трех месяцев с подачи заявления;

возможность поступить на государственную службу и службу в силовые структуры;

трудоустройство жен, чьи мужья проходят срочную службу, не позднее двухмесячного срока со дня обращения;

зачет срочной службы в стаж государственной службы;

отсрочка погашения кредита на период срочной службы;

в срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника засчитывается период военной службы по призыву.