Собрать до зернышка: в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» прошел районный семинар-учеба для работников аграрного сектора.

Районное мероприятие стало логическим продолжением областного семинара, проходившего накануне в Рогачевском районе. Соответственно, основные задачи, поставленные перед аграриями области на старте уборочной, послужили руководством к действию и для работников АПК района.

Семинар был организован управлением сельского хозяйства и продовольствия и проходил на мехдворе ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» для руководителей хозяйств, представителей инженерной, агрономической и экономической служб, инженеров по охране труда. В работе принял участие председатель райисполкома Анатолий Гапоник.

Подготовка техники к уборочной кампании, регулировка комбайнов и минимизация потерь зерна, основные требования для комбайнеров и их помощников, оснащенность зернотоков, соблюдение техники безопасности и охраны труда, оплата труда – эти и другие вопросы детально разобрали в ходе семинара.

Особое внимание уделили теме качества уборки урожая, точнее, регулировке комбайнов при уборке рапса и зерновых. Первый заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко подробно остановился на тех моментах, где могут происходить потери зерна и обозначил, что такую проверку должен пройти каждый комбайн.

Представители РОЧС еще раз рассказали о правилах пожарной безопасности на уборке грубых кормов и зерновых. На практике напомнили алгоритм работы с огнетушителем.