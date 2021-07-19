Ставка рефинансирования Национального банка Беларуси с 21 июля 2021 года повышается на 0,75 процентного пункта до 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9,5% до 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,5% до 8,25% годовых.
Последний раз ставка рефинансирования изменялась 21 апреля 2021 года.
Ставка рефинансирования:
14.06.2017 — 13%,
19.07.2017 — 12%,
13.09.2017 — 11,5%,
18.10.2017 — 11%,
14.02.2018 — 10,5%,
27.06.2018 — 10%,
14.08.2019 — 9,5%,
20.11.2019 — 9%,
19.02.2020 — 8,75%,
20.05.2020 — 8%,
1.07.2020 — 7,75%,
21.04.2021 — 8,5%.
Ставка рефинансирования — ставка Национального банка, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.
Источник: Национальный банк Беларуси.