Ставка рефинансирования Национального банка Беларуси с 21 июля 2021 года повышается на 0,75 процентного пункта до 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9,5% до 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,5% до 8,25% годовых.

Последний раз ставка рефинансирования изменялась 21 апреля 2021 года.

Ставка рефинансирования:

14.06.2017 — 13%,

19.07.2017 — 12%,

13.09.2017 — 11,5%,

18.10.2017 — 11%,

14.02.2018 — 10,5%,

27.06.2018 — 10%,

14.08.2019 — 9,5%,

20.11.2019 — 9%,

19.02.2020 — 8,75%,

20.05.2020 — 8%,

1.07.2020 — 7,75%,

21.04.2021 — 8,5%.

Ставка рефинансирования — ставка Национального банка, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

Источник: Национальный банк Беларуси.

Белта