Завершился важный для всех выпускников школ этап – централизованное тестирование. Ребята порадовали своими высокими баллами на ЦТ. К слову, в этом году у нас два стобалльника по ЦТ: в гимназии и Дуравичской школе. За красивыми цифрами – кропотливый труд и усердие, а еще любовь к знаниям.

Алина Корсак, выпускница гимназии: «При изучении английского главное – найти хорошего преподавателя».

Алина получила заветную «сотку» по английскому языку. Результаты по двум другим предметам также не могут не порадовать: русский – 98 баллов, история Беларуси – 91.

– Я достаточно давно решила для себя, что английский будет идти рядом со мной и в будущем, поэтому в планах поступить на факультет преподавания английского языка или на переводческий. Пока не хочу говорить, куда именно подам документы. Конечно же, я рада, но результат оказался закономерным. При изучении английского главное – найти хорошего преподавателя, который будет повышать уровень, а не просто поддерживать его. За это я хочу поблагодарить мою учительницу английского языка Викторию Олеговну Оборскую, – отметила Алина.



Антон Грищенко, выпускник Дуравичской средней школы: «Признаться, я больше удивлен не сотне по русскому, а результату по физике».



Антон получил 100 баллов на вступительных испытаниях по русскому языку. В этом году такой результат на ЦТ по русскому языку у 27 абитуриентов. Общее количество набранных юношей баллов – 390.

К поступлению Антон начал готовиться еще с шестого класса, для чего родители намеренно перевели сына в Дуравичскую школу. Физику там преподает Сергей Александрович Качкин. По словам Антона, самый сильный учитель физики в районе. К тестам по физике и математике юноша готовился без репетиторов, посещал только факультативы в школе. Сдал предметы на 94 и 99 баллов соответственно.

– Признаться, я больше удивлен не сотне по русскому, а результату по физике – мог набрать и больше, – считает Антон. – А в целом доволен: мне с лихвой хватает баллов для поступления в БГУ на любую из выбранных специальностей. Это будет либо физический факультет, либо мехмат, или же факультет прикладной математики и программирования.



Яна Юркова, выпускница Коммунаровской средней школы: «Волновалась – очень не хотелось подвести педагогов».



Яна получила на ЦТ 381 балл: по 95 – по белорусскому языку и истории Беларуси и 93 – по немецкому. Подавать документы планирует в Минский государственный лингвистический университет. Полученных баллов хватает, чтобы поступить на любую специальность. Девушка выбирает из трех наиболее привлекательных для нее. В будущем планирует стать лингвистом-переводчиком.

–Конечно, я ожидала получить более высокие баллы, учитывая, что репетиционные тестирования сдавала очень хорошо, да и в силах своих была уверена, – говорит Яна.

– Но, видимо, сказалось волнение, очень не хотелось подвести педагогов: Валентину Николаевну Жгареву, Наталью Леонидовну Венцель и Ирину Александровну Юркову. Спасибо им за помощь в подготовке.

Елизавета Цыкунова, выпускница гимназии: «Как в спорте высоких достижений не может быть без интенсивных тренировок, так и взять высокие баллы на ЦТ не получится без «налегания» на учебу».

Общее количество баллов, набранных по результатам ЦТ Елизаветой, составило 374. Для поступления на факультет журналистики в БГУ ей нужно было сдать историю Беларуси, русский язык и обществоведение. Она получила 97, 89 и 88 баллов соответственно.

– Где-то в 10-м классе я окончательно поняла, чем хочу заниматься в будущем, и уже шла к этому целенаправленно. Как в спорте высоких достижений не может быть без интенсивных тренировок, так и взять высокие баллы на ЦТ не получится без «налегания» на учебу, – резюмирует девушка.

Последние два года обучения Лиза занималась обществоведением на межшкольных факультативах под руководством учителя из Коммунара Игоря Анатольевича Венцеля, а к экзамену по истории стала усиленно готовиться в 11 классе с Натальей Леонидовной Венцель. Русский язык преподавала Татьяна Петровна Парфененко: с 8-го класса девушка посещала факультатив по предмету. С большой благодарностью Елизавета отзывается о своих педагогах, об их заинтересованном подходе в преподавании и о проводимых занятиях, где велась очень серьезная подготовка по изучению предметов. Это позволило ей подойти к моменту поступления без помощи репетиторов.

– Можно сказать, подготовилась за учебный год. Я очень переживала, что ничего не успею. У меня была паника, но совершенно зря. 11-го класса вполне достаточно для подготовки, если работать на совесть, – делится Елизавета.

Вероника Парфенова, выпускница гимназии: «Вижу цель – не вижу препятствий».

Вероника «отстрелялась» на 95 баллов по истории Беларуси, 88 – по обществоведению и на 89 – по русскому языку. Поступать собирается в БГУ, факультет пока не называет.

– Целеустремленность и самоорганизованность – составляющие успеха в любом деле, – подчеркивает Вероника. – Своим сверстникам советую как можно раньше определиться с будущей профессией и начать процесс подготовки к поступлению. Чтобы чего-то достичь, нужно много работать, прилагать максимум усилий, ведь высокий результат не свалится с неба сам. В жизни я всегда пользуюсь девизом «Вижу цель – не вижу препятствий». Это помогает мне добиваться того, что для меня действительно важно. Безмерно благодарна Наталье Александровне Сивцовой. Высокий результат на ЦТ – и ее заслуга тоже.



Дмитрий Лутенков, выпускник Гусевицкой школы: «В целом тестирование мне показалось несложным, но было над чем подумать».



Обладатель диплома III степени заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам «Всемирная история» и «История Беларуси» получил на ЦТ по истории 95 баллов, по русскому языку – 79. Парень собирается поступать в БГУ, с факультетом пока не определился, но в приоритете – «Архивное дело».

– Я набрал 95 баллов, а хотел «сотку». От волнения, естественно, у меня в тесте были глупые ошибки, которые осознал сразу, как только вышел из аудитории, – признается юноша. – Хорошо, что их было не так много и они не сыграли особой роли. В целом тестирование мне показалось несложным, но было над чем подумать. Любовь к истории мне привила учитель Татьяна Николаевна Вишнякова. Хочу сказать ей большое спасибо за то, что помогла определиться с выбором профессии.

Ирина ШУТОВА

Фото из архива редакции