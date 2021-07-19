Сюда хочется приходить и задержаться подольше.

Гусевицкая сельская библиотека справила новоселье и 65-летний юбилей

Обновленная Гусевицкая библиотека, расположенная под одной крышей с сельским Домом культуры и Центром ткачества, 16 июля распахнула свои двери для читателей. Уютный кабинет с искусно оформленными стеллажами и кафедрой, уверены, не никого не оставит равнодушным. Сюда действительно хочется приходить и задержаться подольше. На открытии библиотеки побывала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко, заместитель председателя Гусевицкого сельского Совета депутатов Наталья Ковш.

— При поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, центральной районной библиотеки мы провели большую работу в библиотеке. Сделали косметический ремонт, оформили стеллажи и кафедру тематическими панно из дерева, зонировали пространство. За эту работу особые слова благодарности хочу выразить Виталию Карпинскому. Надеюсь, что такое арт-пространство теперь с удовольствием будет посещать еще больше жителей деревни», — сказала библиотекарь Нина Сербунова.