Как известно, настоящий профессионализм измеряется не годами, а реальными делами, пользой, трудом преданных своему делу людей. К их числу с уверенностью можно отнести старшего государственного налогового инспектора управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району Татьяну Картавенко.

Общий стаж работы Татьяны Картавенко в налоговой службе составляет 31 год. Начинала с должности налогового инспектора, была старшим, а затем главным налоговым инспектором, заместителем начальника отдела учета налогов и взыскания платежей, а с 1-го сентября 2017 года после реорганизации и присоединения инспекции к ИМНС по Жлобинскому району трудится старшим государственным инспектором.

На мой вопрос, почему решила стать налоговым инспектором, Татьяна Ивановна ответила, что еще со школьных лет предпочтение отдавала точным наукам. Все, что было связано с цифрами и вычислениями, ей давалось особенно легко. Немаловажную роль в выборе будущей профессии сыграла и родственница, которая к тому времени окончила Минский финансово-экономический техникум. Поэтому, получив базовое образование в Кошелевской восьмилетке, наша героиня отправилась в столицу получать специальность финансиста.

– Еще во время учебы в техникуме поняла, что с профессией не ошиблась. Да и общий трудовой стаж в налоговой службе в 31 год говорит сам за себя, – рассказывает Татьяна Ивановна. – К тому же не каждый может похвастаться одной записью в трудовой книжке о приеме на работу. Могу признаться, мне повезло, что после окончания техникума по распределению Гомельского облисполкома была направлена на работу на свою малую родину, Будакошелевщину. Для меня День работников налоговых органов – двойной праздник, так как очередная годовщина налоговой службы совпадает с моим первым выходом на работу. За последние годы налоговая служба Беларуси претерпела серьезные изменения, которые коснулись как инновационной и технологической составляющей ее деятельности, так и принципов взаимодействия с плательщиками налогов. Сегодня развитие налоговой системы идет по пути ее преобразования в клиентоориентированную службу с высоким качеством обслуживания плательщиков, контролем за исполнением налогового законодательства и совершенствованием предоставления налоговых услуг. А ведь когда мы начинали, еще не было компьютеров, всю документацию приходилось вести в ручном режиме. По большей части сегодня с плательщиками мы работаем дистанционно. У каждого из них есть свой личный кабинет, а это значительно сокращает проведение многих процедур. Если говорить непосредственно про мою работу, то в большей степени она заключается в приеме и учете налоговых деклараций (расчетов) от юридических лиц и взыскании платежей. Следить за изменениями и четко следовать налоговому законодательству – важная составляющая нашей работы. На мой взгляд, в любом деле самое главное – профессионализм. Обладая знаниями, всегда можно дать компетентный и четкий ответ налогоплательщику, процедуру платежа сделать максимально комфортной, а налоговую службу в целом удобной для граждан и бизнеса.

По словам нашей героини, в другой сфере она себя не представляет, ведь работа – это важная часть ее жизни, к которой она относится со всей ответственностью. Ну а в кругу родных и близких Татьяна Ивановна, прежде всего, любящая мама двоих дочерей и заботливая бабушка для троих внуков.

Пользуясь случаем, желаем людям, посвятившим себя работе в налоговых органах, здоровья, оптимизма, веры в себя и в завтрашний день.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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