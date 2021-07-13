Тепловой удар — перегрев организма при воздействии на тело человека повышенной температуры, в условиях влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма.

Симптомы и признаки:

— высокая температура тела (40 градусов и выше),

— жажда,

— отсутствие потоотделения*,

— покраснение кожи,

— учащенное дыхание,

— повышение частоты сердечных сокращений,

— пульсирующая головная боль,

— реже при тепловом ударе возникают судороги, галлюцинации и потеря сознания.

Первая помощь при тепловом ударе:

— немедленно вызвать скорую помощь,

— зайти в прохладное кондиционированное помещение,

— снять тесную одежду и обувь,

— принять прохладный душ или ванну,

— выпить 1 л воды с добавлением 2 чайных ложек соли.

Меры профилактики:

— носить головные уборы и легкую одежду из натуральных материалов (лен, хлопок),

— пить больше жидкости,

— исключить употребление алкогольных напитков и напитков с высоким содержанием кофеина,

— избегать тяжелой физической нагрузки,

— не находиться в остановленной машине на солнце более 10 минут,

— не разрешать детям играть в жаркую погоду под открытым солнцем.

*При тепловом ударе, вызванном жаркой погодой, кожа становится горячей и сухой на ощупь. При тепловом ударе, вызванном напряженной физической работой, кожа обычно влажная и липкая.

Источник: Министерство здравоохранения.

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