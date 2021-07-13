Тепловой удар — перегрев организма при воздействии на тело человека повышенной температуры, в условиях влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма.
Симптомы и признаки:
— высокая температура тела (40 градусов и выше),
— жажда,
— отсутствие потоотделения*,
— покраснение кожи,
— учащенное дыхание,
— повышение частоты сердечных сокращений,
— пульсирующая головная боль,
— реже при тепловом ударе возникают судороги, галлюцинации и потеря сознания.
Первая помощь при тепловом ударе:
— немедленно вызвать скорую помощь,
— зайти в прохладное кондиционированное помещение,
— снять тесную одежду и обувь,
— принять прохладный душ или ванну,
— выпить 1 л воды с добавлением 2 чайных ложек соли.
Меры профилактики:
— носить головные уборы и легкую одежду из натуральных материалов (лен, хлопок),
— пить больше жидкости,
— исключить употребление алкогольных напитков и напитков с высоким содержанием кофеина,
— избегать тяжелой физической нагрузки,
— не находиться в остановленной машине на солнце более 10 минут,
— не разрешать детям играть в жаркую погоду под открытым солнцем.
*При тепловом ударе, вызванном жаркой погодой, кожа становится горячей и сухой на ощупь. При тепловом ударе, вызванном напряженной физической работой, кожа обычно влажная и липкая.
Источник: Министерство здравоохранения.