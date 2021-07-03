Современная Беларусь – независимое, суверенное, демократическое государство, смело заявляющее о своих правах и целях на международной арене. Независимая Беларусь – величайшее достижение, то, чем все белорусы должны дорожить, и то, что мы обязаны сохранить для будущих поколений. Мы живем в прекрасное время. Над нашей головой – мирное светлое небо, перед нами открыто множество дорог. Цените всё это! Об этом помнят и говорят наши земляки – представители разных поколений.

– День Независимости – праздник, который отмечают многие страны мира как свидетельство их суверенитета. На страницах истории каждого государства можно обнаружить факты ущемления права на самостоятельное существование, поэтому день обретения свободы для них имеет огромное значение. Например, в нашей стране День Независимости считается главным праздником белорусской государственности. С 1991-го года он отмечался 27 июля в связи с принятием Декларации о государственном суверенитете. Однако в результате республиканского референдума в 1996-м году было решено перенести праздник на 3 июля – день освобождения Минска и всей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944-м году.

Этот день важен не только для старшего поколения, но и для молодежи. Конечно, юные граждане нашей страны, к числу которых принадлежу и я, не были свидетелями подвига солдат, освобождавших столицу. Мы не застали даже становление государственного суверенитета Беларуси, но это не мешает нам ценить свободу, которую наша республика добивалась так долго.

3 июля одни белорусы вспоминают своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину, другие – радуются освобождению Минска, осознают всю прелесть жизни в суверенном государстве. Для меня же этот день – напоминание о том, что нужно уважать и всеми силами сохранять независимость родной земли, добытую кровью наших предков.

Путь нашей страны к самостоятельности известен каждому уважающему себя белорусу. Но в мире много других государств, которые когда-то подвергались военной оккупации, были частью или колонией крупных держав. Давайте познакомимся с их историей.

4 июля США отмечают свой Independence Day. Торжество приурочено к принятию Декларации 1776-го года, которая провозгласила независимость колоний, находившихся на сегодняшней территории США, от Королевства Великобритании. Декларация впервые объявила колонии Соединенными. Интересный факт: Джон Адамс и Томас Джефферсон, участвовавшие в подписании документа, позже стали президентами США и умерли в один день, 4 июля 1826-го года. К слову, тридцатый президент США, Калвин Кулидж, является единственным президентом, родившимся в День Независимости.

За свою независимость приходилось бороться государствам и в Южной Америке. Здесь освободительное движение развернулось в конце XVIII – начале XIX века, чему способствовала Великая французская революция. Среди стран Латинской Америки, которые приобрели независимость на волне антиколониальных восстаний, – Чили. Это произошло 18 сентября 1810-го года, когда Правительственная военная хунта свергла власть колониальной испанской администрации. Из-за нежелания хунты порвать связь с Испанией уже в октябре 1814-го колонизаторам удалось восстановить колониальный режим. Лишь 12 февраля 1817-го чилийцы под командованием Бернардо О’Хиггинса одержали победу в битве при Пуэрто-Чакабуко и окончательно завоевали независимость от Испании. День Независимости Чили наряду с Днем армии известны как Fiestas Patrias (праздники Родины).

Внимания заслуживают ранее колониально зависимые страны Африки: Гамбия, Ливия, Либерия, Нигер и множество других. Гамбия принадлежала Соединенному Королевству, Ливия – Италии, Либерия – Американскому колонизационному сообществу, Нигер – Франции. Первой из этих стран в далеком 1847-м году освободилась Либерия (Декларация независимости Либерии), в 1951-м стала независимой Ливия, в 1960-м – Нигер, и уже через 5 лет – Гамбия.

Народы упомянутых стран ценят свободу и независимость по сей день, ведь они прошли через годы порабощения, угнетения, эксплуатации и войн. История сохранила для них память о предках, которые боролись за их независимое будущее. Именно поэтому День Независимости является не только свидетельством самостоятельности стран, но и памятью о тех людях, которые не допустили захвата и использования родных земель.