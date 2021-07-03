Михаил Певнев, ветеран педагогического труда, председатель совета ветеранов Потаповского сельсовета

Так сложилось, вернее, Михаил Егорович сам определил для себя, что историческая память народа никогда не должна угасать, и многие годы жизни отдал именно этому. Наверное, не могло быть иначе.

Михаилу Певневу было всего пять с небольшим, когда впервые услышал гул разор-вавшихся снарядов, стал свидетелем ожесточенных боев. Сын советского солдата, защищавшего свою Родину и своих детей, имеющего ранения и медали за отвагу. И педагог, не одному поколению молодых людей поведавший правдивую историю тех страшных военных лет.

В свое время по инициативе педагогического коллектива Гавельской школы на месте боев был создан Курган Славы. Более 300 советских солдат – белорусов, русских, украинцев, воинов других национальностей – захоронены здесь, на белорусской земле. Михаил Егорович вспоминает, что на открытии памятника уроженец Гавель, майор Иван Архипович Быков заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Благодаря Михаилу Певневу, не один год возглавлявшему Гавельскую школу, педагогам, учащимся был создан историко-краеведческий музей. После закрытия школы уникальные коллекции и экспонаты впоследствии были переданы в Потаповскую школу. В настоящее время «история» Потаповки и населенных пунктов сельсовета хранится здесь же, в музейной комнате.

В январе этого года Михаил Егорович отметил 85-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, является председателем совета ветеранов сельсовета, всегда в авангарде событий, имеет активную жизненную позицию, встречается с молодежью. День Независимости он считает одной из самых ценных и важных дат в истории нашей страны. В преддверии праздника Михаил Певнев поздравляет всех соотечественников, желает мира в Беларуси и во всем мире, здоровья, успехов в задуманных делах, благополучия, а молодежи – будущему страны – хранить память о тех, кто дал нам мир и спокойствие.

Вячеслав Коваленко, начальник ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД:





– Символично, что сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник в важный для республики день – День Независимости. В этом году Госавтоинспекция отмечает еще одну знаковую дату – 85-летие со дня образования, при этом все это время находясь на страже нашей страны и наших жителей. В годы Великой Отечественной войны сотрудники ГАИ мужественно сражались на фронтах и в партизанских отрядах, обеспечивали фронт и тыл автотранспортом и водительскими кадрами. После войны приступили к выполнению своих прямых обязанностей: боролись с авариями, незаконным использованием транспорта, участвовали в подготовке шоферских кадров, вели учет ДТП, анализировали причины и выявляли виновных. И сейчас, в мирное время, подразделения ГАИ все так же стоят на страже безопасности граждан, борются за снижение гибели людей на дорогах и улицах, стремятся, чтобы в мирное время люди благополучно возвращались домой, к своим родным.

Сегодня в Госавтоинспекции трудятся 12 сотрудников – опытных, надежных, компетентных профессионалов своего дела. Круглосуточно они несут службу на дорогах района, осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения. Также активно участвуют в различных будничных мероприятиях, будь то профилактические акции ГАИ или раскрытие преступлений, доказывают высокую готовность, а главное – умение решать задачи, стоящие не только перед ГАИ, но и перед отделом внутренних дел в целом.

Уверен, что и в дальнейшем инспекторы дорожно-патрульной службы будут с честью выполнять свой долг, эффективно решая стоящие перед ведомством задачи. Накануне праздничных дат желаю всем сотрудникам ГАИ крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия, надежного семейного тыла, терпения и понимания со стороны близких.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец, Ирины Шутовой

и из архива редакции