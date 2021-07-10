Выплата так называемой зарплаты «в конвертах» – серьезная проблема не только для экономики страны, но и для каждого гражданина, получающего подобные «барыши». Недопущение фактов выплаты «конвертной зарплаты» особенно важно.

Нелегально полученные деньги довольно проблематично использовать для приобретения жилья, автомобиля, валюты, оплаты за обучение детей и прочие крупные расходы. Ведь подобные операции находятся под контролем налоговых органов.

В последнее время популярны банковские кредиты. И здесь для «нелегала» горит красный свет, так как подтвердить свою состоятельность по части возврата полученного кредита можно лишь официальной зарплатой.

Кроме того, зарплата «в конвертах» — социальный капкан, в который можно угодить в любую минуту!

«Конвертным» работникам, как правило, болеть не приходится, ведь листки нетрудоспособности оплачивать некому.

Расчет пенсии производится из размера именно той заработной платы, на которую официально начислялись и уплачивались обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. Также и в стаж работы для назначения пенсии засчитываются только те периоды работы, в течение которых производилась уплата обязательных страховых взносов.

Кроме того, выплата зарплаты «в конвертах» является серьезным нарушением в деятельности субъектов хозяйствования. Как наниматели, так и получатели такой зарплаты становятся участниками теневой экономики, причиняя ущерб не только государству, но и самим работникам.

С 19 июня 2021 г. в Республике Беларусь ужесточается ответственность нанимателей за выплату зарплаты «в конвертах». Уголовную ответственность наниматель будет нести не только за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению в бюджет налогов, сборов, но и за умышленное не начисление и неуплату обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Соглашаясь на зарплату «в конвертах», Вы, прежде всего, обманываете самого себя и крадете у самого себя справедливую пенсию в будущем!