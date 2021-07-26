Даже у самых позитивных и оптимистично настроенных людей бывают не очень хорошие дни. Что делать, если настроение на нуле? Как перестать грустить и снова начать улыбаться? С такими вопросами мы обратились к жителям райцентра.

Алексей Семченко, владелец инста-магазина ledshop_by:

– С плохим настроением я ничего не делаю: cамое лучшее – это отдаться этому состоянию и прожить его. Недаром существует поговорка: «Хочешь увидеть радугу – пережди грозу».

Владислав Пугач, временно безработный:

– Не поверите, но у меня никогда не бывает плохого настроения. Я всегда на позитиве и в любой ситуации нахожу положительные моменты.

Алевтина Иванова, секретарь судебного заседания:

– Я включаю заводную музыку и начинаю заниматься домашними делами, ведь всем известно, что любая физическая активность улучшает настроение. Еще играю с дочкой в активные игры или еду на рыбалку с мужем. Моя формула хорошего настроения – улыбка и смех.

Наталья Воденкова, пенсионерка:

– У меня не бывает плохого настроения долго, а уж если и случается, то я иду на огород: земля мне сил придает и настроение повышает. А вот зимой, бывает, начинаю грустить. Тогда занимаюсь чем-то творческим, это отвлекает от навязчивых мыслей.

Анатолий Атрохов, пенсионер:

– От плохого настроения лучше всего движение и общение. Считаю, что свое настроение человек создает сам. Чтобы на душе всегда было тепло и спокойно, иногда следует просто улыбнуться миру и окружающим тебя людям.

Ирина ШУТОВА

Фото Аллы ЯКУШЕВИЧ