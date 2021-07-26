Собираясь в лес, соблюдайте следующие рекомендации:

в пасмурную погоду поход лучше отложить;

по возможности не отправляйтесь в лес в одиночку;

сообщите родственникам (знакомым) о маршруте и времени возвращения;

изучите основные правила ориентирования в лесу;

надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

возьмите компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички.

Прежде чем углубиться в лес, запомните, с какой стороны солнце:

если солнце справа, то при выходе в том же направлении — солнце должно быть слева, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.

Если вы заблудились в лесу:

остановитесь и успокойтесь;

по возможности пейте воду;

ищите линии электропередачи, просеки, тропинки — обнаружив, идите вдоль;

следуйте вниз по течению реки, ручья;

прислушивайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км.

Не следует выбираться из лесу ночью:

начинает темнеть — займитесь обустройством места для ночлега.

Источник: МЧС Беларуси.

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