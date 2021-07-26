Собираясь в лес, соблюдайте следующие рекомендации:
в пасмурную погоду поход лучше отложить;
по возможности не отправляйтесь в лес в одиночку;
сообщите родственникам (знакомым) о маршруте и времени возвращения;
изучите основные правила ориентирования в лесу;
надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
возьмите компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички.
Прежде чем углубиться в лес, запомните, с какой стороны солнце:
если солнце справа, то при выходе в том же направлении — солнце должно быть слева, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.
Если вы заблудились в лесу:
остановитесь и успокойтесь;
по возможности пейте воду;
ищите линии электропередачи, просеки, тропинки — обнаружив, идите вдоль;
следуйте вниз по течению реки, ручья;
прислушивайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км.
Не следует выбираться из лесу ночью:
начинает темнеть — займитесь обустройством места для ночлега.
Источник: МЧС Беларуси.