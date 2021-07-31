Какие льготы и преференции предусмотрены сегодня для молодых специалистов? Выплачиваются ли пособия, если выпускники направлены на работу по месту своего постоянного проживания? Должен ли наниматель предоставлять жилье? На эти и другие вопросы нам ответила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Ахременко:

– Льготы и преференции, которые предлагает наше государство молодым специалистам, достаточно серьезные. Сделано всё, чтобы ребята не чувствовали себя в начале трудового пути растерянными и одинокими, а сразу включались в работу и знали: их знания, энергия нужны, страна на них рассчитывает.

1. Льготные кредиты

Замечательно, когда выпускник распределился к себе на малую родину, но везет, что называется, не всем. Государство поддерживает тех, кто направлен на работу не по месту жительства родителей, и тех, кто по распределению попал в районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Такие молодые специалисты могут получить льготные кредиты на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости. Обращаю внимание, что такой кредит можно потратить только на товары отечественного производства (Указ Президента от 27.11.2000 №631).

Примечание. Ставка по кредиту составляет 25% ставки рефинансирования Национального банка. Срок погашения кредита – до 5 лет.

2. Доплаты

Направленным на работу сотрудникам бюджетных организаций предусмотрено повышение окладов на 10%, а включенным в банки данных одаренной и талантливой молодежи – на 50%.

Направленным на работу педагогическим кадрам, как и врачам, платится еще и бонус в размере одной тарифной ставки первого разряда. Чтобы молодой специалист успел адаптироваться к трудовой жизни, законодательство после окончания обучения предоставляет ему первый отдых продолжительностью 31 календарный день. Для педработников отпуск составляет 45 календарных дней.

3. Материальная помощь

Во-первых, молодые специалисты и выпускники, прибывшие по месту распределения, могут рассчитывать на материальную помощь в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии); молодые рабочие (служащие), получившие профессионально-техническое образование, – из расчета тарифной ставки по присвоенной им квалификации (разряда, класса, категории) или соответствующего оклада. Здесь нужно отметить, что выплата денежной помощи должна быть произведена нанимателем в течение месяца со дня заключения с ним трудового договора (контракта).

Направленным для работы в качестве педагогических работников выпускникам учреждением образования выплачивается денежная помощь за 45 календарных дней за счет средств республиканского или местных бюджетов из расчета месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии), не позднее выдачи свидетельства о направлении на работу.

4. Компенсации

Если в результате распределения выпускники вынуждены переезжать на работу в другую местность, то им возмещаются следующие расходы: стоимость проезда работника и членов их семей (муж, жена, дети и родители обоих супругов, находящиеся на их иждивении и проживающие вместе с ними) на тех же условиях, что и при направлении работника в служебную командировку; расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500 кг на самого работника и до 150 кг на каждого переезжающего члена семьи (по соглашению сторон могут быть оплачены расходы по провозу большего количества имущества); суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии с законодательством о служебных командировках; единовременное пособие на самого работника в размере его месячной тарифной ставки (оклада) и на каждого переезжающего члена семьи в размере 1/4 пособия.

Если работник переводится на работу на срок не более одного года и семья с ним не переезжает, ему могут компенсировать расходы, связанные с проживанием на новом месте, при этом размер возмещенных расходов не должен превышать половины размера суточных.

5. Жилье

Предоставление жилья по месту распределения молодым специалистам законодательством не предусмотрено. Единственная гарантия в этой сфере, закрепленная на государственном уровне, – право молодого специалиста, прибывшего по месту распределения, стать на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, без дополнительных требований.

Молодым специалистам могут быть предоставлены служебные жилые помещения госжилфонда на период трудовых отношений. Молодые специалисты имеют первоочередное право на предоставление арендного жилья коммунального жилищного фонда при отсутствии у них, а также у членов их семей других жилых помещений в собственности в населенном пункте по месту работы (службы). Советы депутатов, наниматели могут устанавливать денежную помощь, выделять средства с целью компенсации затрат на наем жилых помещений. К слову, государство освободило от подоходного налога физические лица, сдающие внаем жилье молодым специалистам (п. 52 ст. 208 Налогового кодекса).

6. Дополнительные меры поддержки

Запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора с прибывшим по распределению выпускником; ограничены возможности нанимателя по увольнению, переводу на работу, не связанную с полученной специальностью; место работы может быть изменено по договоренности с нанимателем или по другим уважительным причинам.

7. Можно ли уволиться до окончания установленного срока работы?

Если выпускник без уважительной причины не прибыл к месту работы, наниматель обязан в месячный срок уведомить об этом учреждение образования. Если впоследствии окажется, что у выпускника нет уважительных причин (ст. 88 Кодекса Республики Беларусь об образовании), то ему придется в полном объеме возместить затраченные бюджетные средства на его обучение.

Ирина ГАЛИЦКАЯ