Начинал Брюссель нас страшить еще с октября 2020-го, а очередные документы европейские стратеги опубликовали в ноябре и декабре прошлого года.

В 2021-м, в канун самого скорбного для нас, белорусов, Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, они заявили очередной список компаний, которые подлежат выдавливанию с рынка.

От такого их вмешательства, безусловно, страдают обычные труженики предприятий, простые граждане нашей страны.

Федерация профсоюзов Беларуси как самая массовая общественная организация не могла находиться в стороне, озвучивала неоднократно свою позицию на международных площадках. Своими действиями Евросоюз нарушает Устав ООН, в котором четко прописано: санкции применяются, если действия той или иной страны несут угрозу мировой безопасности.

Какая угроза исходит от нашей мирной страны, столько пережившей в Великую Отечественную войну и потерявшей каждого третьего своего жителя, от наших предприятий? Беларусь давно определилась в своей политике, нацелена на региональную и мировую стабильность. Гимн нашей Республики Беларусь начинается строкой: «Мы, беларусы, мірныя людзі».

ФПБ обратилась в Совет по правам человека ООН с жалобой на действия Евросоюза, потом национальный профцентр инициировал сбор подписей под открытым письмом в Совет Европейского союза о несогласии трудящихся с введением экономических санкций. Было собрано более 1 миллиона 300 тысяч подписей. 26 января это письмо опубликовали в открытом доступе, а 8 февраля национальный профцентр отправил коллективное послание против санкций в Совет Европейского союза.

— У тех, кто применяет к нашей стране экономические санкции — одна цель: лишь только навредить нашему государству, блокировать работу предприятий, которые формируют экономику, — подчеркнул в общении с журналистами председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. — В конечном результате от этого страдает обычные люди на предприятиях, ведь санкции отражаются на прибыли предприятий, уровне и выплате заработной платы. Незыблемая моя позиция как председателя областного объединения профсоюзов, члена Совета Республики: это недопустимо! На это должны обращать внимание все мы и реагировать адекватно.

У нас на Гомельщине сотни трудящихся реального сектора экономики, работников бюджетной сферы высказывают свое возмущение действиями Евросоюза, записывают видеоролики в защиту своих коллективов.

Как сообщили в областном объединении профсоюзов, уже около 900 работников Гомеля передали в отраслевые обкомы такие видеопослания, доставляют их и районные объединения профсоюзов. О чем говорят люди?

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