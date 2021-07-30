Экспресс-тест на антитела COVID-19 разработан УП «ХОП ИБОХ НАН Беларуси» и учеными Национальной академии наук Беларуси.

Используется для определения антител класса IgМ и IgG к SARS-CoV-2 (в крови, сыворотке и плазме крови человека)*.

Регулярный контроль наличия иммунной защиты против вируса SARS-CoV-2.

Сигнал для своевременного обращения к врачу.

Определит наличие антител после перенесенного заболевания.

Используется в домашних условиях.

Результат – через 15 минут.

В комплекте экспресс-теста: тестовая кассета, одноразовая пипетка – 2 шт., буферный раствор – 0,5 мл в пробирке, спиртовая салфетка, одноразовый скарификатор, инструкция по применению.

Для исследования берется кровь из пальца.

Экспресс-тесты продаются в большинстве аптек и крупных торговых сетях «Гиппо», «Корона», «Соседи», «Евроопт», «Green», «Простор», «Перекресток».

*Изделие медицинского назначения

РУ МЗ РБ № ИМ-7.109613/2015 от 16.02.2021г.

Источник: УП «ХОП ИБОХ НАН Беларуси»

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