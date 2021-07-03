Это наша страна! Это наша Независимость! Будакошелевщина встречает День Республики: фоторепортаж с места событий

Памятные мероприятия начались с самого утра. В церкви святого Николая Чудотворца прихожане вознесли молитву о мире на белорусской земле и о единстве народа.

Главные действа, по традиции, развернулись на центральной площади. Митинг-реквием «Мы славим вас» объединил сотни горожан и гостей города. Люди разного возраста и рода деятельности, целыми семьями пришли в это праздничное утро на площадь, чтобы вместе проследовать к мемориалу, отдать дань памяти погибшим воинам-освободителям, возложить венки и цветы и постоять в минуте молчания.

Открыл митинг председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Обращаясь к собравшимся землякам, Анатолий Генрикович отметил, что День Независимости – важнейший государственный праздник, символ суверенитета и свободы страны, ее славного пути самостоятельного развития. Он подчеркивает значимость преемственности поколений, уважение к традициям и историческому прошлому. Глава района поздравил всех жителей Будакошелевщины с этим знаменательным днем, пожелав успехов, согласия и достатка в семьях, звонких голосов детей и правнуков, а нашей стране – процветания и мира.

От имени ветеранов труда перед присутствующими выступила член Буда-Кошелевского районного совета ветеранов Галина Михальцова, призвав молодое поколение помнить, ценить и любить свою землю.

Завершился митинг минутой молчания и исполнением Государственного Гимна Республики Беларуси. Под залпы оружия в небо взмыли сотни красных и зеленых шаров.

Марафон праздничных мероприятий подхватило праздничное шествие трудовых колонн, представителей учреждений, организаций и предприятий Буда-Кошелевского района «Родной земле посвящается». Ярким прологом шествия стало тематическое выступление юных горожан. В праздничных колоннах, сменяющих одну другой, как в историческом калейдоскопе, зрителям представили основные отрасли агропромышленного комплекса региона. Финальной точкой стилизованного представления послужило выступление молодежи города.

Особой популярностью горожан, особенно детей, пользовалась выставка техники организаций района – РУП «Белоруснефть-Особино», ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», ДРСУ-184.

Тут же развернулись торговые ряды.

В полдень на городской сцене коллективы районного Дома культуры «Верас», «Сябрына» и «Купава» дарили прекрасное настроение и свое творчество зрителям.

Вечерний блок мероприятий откроет праздничный концерт «Я люблю Беларусь». Продолжатся торжества молодежной дискотекой с участием поп-рок группы «ГлинТВейн», зрелищным выступлением артистов из файер-шоу Flash Lights.

Завершатся праздничные мероприятия республиканской акцией «Споем гимн вместе!» и праздничным фейерверком.