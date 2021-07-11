В рамках дня профилактики алкоголизма в Гомельской области в период с 5 по 19 июля проводится региональная информационно-образовательная акция, направленная на снижение уровня алкоголизации населения.

Алкоголизм — это первичное хроническое заболевание, всесторонне затрагивающее личность на биологическом, психологическом, социальном и духовном уровнях.

Многие люди, эпизодически употребляющие алкоголь, могут и не подозревать, что уже имеют начальную стадию заболевания, а именно психологическую зависимость. Когда человек употребляет любое психоактивное вещество — его привычный фон настроения повышается за счёт влияния на центр удовольствия в мозге. Мозг запоминает это комфортное состояние, не требующее больших затрат усилий, и человек может всё чаще прибегать к такому способу расслабиться. Из-за частого употребления нарушаются обменные процессы, и для поддержания нормального самочувствия будет постоянно требоваться поступление наркотиков извне — без выпивки эмоциональный фон будет находиться в подавленном состоянии, а прежнего удовольствия от опьянения уже никогда не будет. Переход от обычного культурного пития к хроническому алкоголизму едва ли заметен, но однажды запущенный механизм болезни уже никогда не перестанет действовать: алкоголизм постоянно прогрессирует. Даже если человек не пьёт несколько лет, сорвавшись, он может в течение одного запоя выпить всё, что не употреблял долгие годы.

Признаками хронического алкоголизма являются:

наличие абстинентного синдрома, то есть похмелья, когда за счёт употребления алкоголя улучшается самочувствие;

развитие толерантности — устойчивости к спиртному, когда для достижения прежнего эффекта опьянения требуется повышение дозы;

алкоголь употребляется, несмотря на возникающие проблемы в семье, с близкими людьми, на работе;

появление желания или попыток прекратить употребление спиртного.

При полном отказе от алкоголя можно добиться стойкой ремиссии — состояния, когда заболевание имеется, но не проявляет себя и никак не влияет на жизнь человека. Но это требует многих затрат сил как самого зависимого от алкоголя, которого трудно мотивировать, так и его близких людей и лечащих специалистов.

В наркологическом кабинете районной поликлиники УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» вы можете получить квалифицированную помощь специалистов. Среди возможного спектра услуг предусмотрено медикаментозное лечение, индивидуальная психокоррекционная и психотерапевтическая работа.

Если у вас есть проблемы с употреблением алкоголя или есть вопросы, связанные с наркологическими заболеваниями, вы можете получить бесплатные анонимные консультации специалиста по телефону наркологического кабинета 7-11-37 или обратиться в кабинет №43 районной поликлиники УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».