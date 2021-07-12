10 июля поступило сообщение о горении сарая в д. Великий Мох Кошелевского сельсовета.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, стены, имущество внутри сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём.

12 июля, ночью, поступило сообщение о горении сарая в Буда-Кошелеве по улице Ломоносова.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, стены, имущество внутри сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём.

Напоминаем, согласно правил пожарной безопасности оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать непотушенные сигареты, спички из оконных проемов, с балконов (лоджий) многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории строго запрещено.