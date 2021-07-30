30 июня поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что происходит горение автомобиля внутри гаража.

В результате пожара повреждены стены и пол на всей площади гаража, уничтожены имущество внутри гаража и легковой автомобиль Нисан «Альмера» 1996 г.в.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

МЧС напоминает:

— место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов на расстояние не менее разлета искр;

— место проведения огневых работ должно быть обеспечено одним порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограм.