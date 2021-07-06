Комитет государственного контроля Гомельской области 6 июля проведет «горячую телефонную линию» с населением области по вопросам своевременной выплаты заработной платы.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 11.00 до 13.00 по телефону

8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования