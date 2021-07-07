В Евангелии говорится, что у родителей святого – Захарии и Елисаветы – долгое время не было детей. Однажды во время служения в храме священник Захария увидел архангела Гавриила, возвестившего ему о скором рождении сына. Но он не поверил услышанному, поскольку с супругой были уже в преклонных годах. За свое неверие Захария онемел до момента рождения сына, дар речи вернулся к нему только после наречения младенца Иоанном.

Прежде чем начать свою проповедь, святой Иоанн Предтеча много лет жил в пустыне – готовился к своему служению постом и молитвой. В тридцатилетнем возрасте он пришел на реку Иордан и стал говорить народу о покаянии и крещении в оставление грехов. Его подвижническая жизнь является свидетельством и примером для всех христиан – следовать путем покаяния и исправления своей жизни, иметь твердую веру и мужество в служении истине Христовой.

По поверьям, на Иванов день «открываются» небеса, земля слышит голоса, а вода исцеляет, даруя силу и здоровье. В этот день люди шли в лес, собирали целебные растения и коренья, искупаться в водоеме нужно было непременно до обеда: тогда вода защитит душу от терзаний и сомнений, а тело от хворей.

Приметы на 7 июля: в эту ночь звездно – будет много грибов; сильная роса – к урожаю огурцов; аромат полевых цветов усилился – к дождю.

Подготовила

Елена ДОРОШКО