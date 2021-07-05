С 15 по 17 июля 2021 года культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу» состоится в Бобруйске. Яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине и Мозыре. Масштабный фестиваль оставил много положительных эмоций у жителей этих регионов.

Фестиваль в Бобруйске откроется 15 июля экскурсией и программой историко-культурного наследия. В этот день в одном из самых атмосферных мест города, «Еврейском дворике», состоится круглый стол «Бобруйск. Традиции и современность» (13.00).

С работами белорусских художников можно будет познакомиться

во время работы художественной выставки «Кола часу» и выставки детского рисунка (17.30, художественный музей ул. М.Горького, 28).

На лекции-презентации «Современное белорусское изобразительное искусство» (18.00) эксперты подробно расскажут о направлениях в этой области.

Во второй день фестиваля, 16 июля, состоятся семинары

по продвижению творческих и инновационных проектов

(11.00, областной театр драмы и комедии, ул. Социалистическая, 105)

и культурно-экономическая программа «Капитал места»

(14.30, БобруйскАгромаш, ул.Шинная, 15). Ее участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

Подробно об олимпийском движении можно будет узнать

на семинаре Белорусской олимпийской академии (СШ №34, 15.00). Вечером в областном театре драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича состоится уникальный концерт органной музыки Валерия Шмата

«Мой крок да Алiмпу» (19.00).

Центральным мероприятием фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»

17 июля станет спортивная площадка (13.00) около семитысячной «Бобруйск-Арены», которая давно приглянулась горожанам и является популярным местом проведения различных мероприятий.

Каждый желающий может принять участие в соревнованиях

и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

В заключительный день фестиваля на главной сценической площадке также определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Бобруйске завершится 17 июля вечерним концертом (19.00) с участием популярных артистов: «Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа «Jazz City Band», группа «Байсити», Александр Воронище, группа «Дрозды». Под занавес праздника зрителей ждет красочный фейерверк.

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» в 2021 году пройдет также в Солигорске (22-24 июля). Финальным аккордом станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа

в Минске.

Справочно:

«Вытокi» («VYTOKI») – белорусский бренд, который знакомит

с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона.

Основные задачи проекта «Вытокi» – создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь,

ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

Вход на все фестивальные мероприятия – бесплатный.