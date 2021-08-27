Лето, как и чудесные моменты, быстро заканчивается, но остается всегда с нами в душе и на фотографиях. Благодарим всех участников фотоконкурса «В ОБЪЕКТИВЕ – ЛЕТО».

А победила в нем Евгения Островская с фотографией «Преданный друг».

Фирменный сувенир можно получить в редакции по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 3.

И чтобы вы не скучали, «Авангард» объявляет новый фотоконкурс «Мое первое сентября». Предлагаем поделиться с нами эмоциями, запечатленными на фотоснимках с вашими детьми или внуками. Фото, краткие описания к ним и свои контакты присылайте в соцсети «PRO Буда-Кошелево» до 5 сентября включительно.

Самые яркие из них будут опубликованы на страницах районки, а победители получат приятные призы. Фото всех участников будут размещены на нашем сайте budakosh.by.