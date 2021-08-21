Во время уборочной работа кипит на всех участках, ведь в битве за урожай важно не только вовремя и качественно убрать хлеб с полей, но и сохранить его. Поэтому зерноток по праву можно считать сердцем зернового конвейера. А чтобы посмотреть, как работает зерносушильный комплекс, на неделе «Авангард» побывал в ОАО «Николаевка».

Как гласит народная мудрость: не тот хлеб, который на полях, а тот, который в закромах. И с этим уж точно не поспоришь. Ведь зерно прямо с полей попадает на зерноток, где все усилия направлены на его переработку. Работа здесь не останавливается ни на минуту.

– На зерносушильном комплексе КЗСВ-30 установлено современное оборудование, позволяющее осуществлять очистку и досушивание зерна качественно, – отмечает заведующий зерноскладом Владимир Киселев. – Весь комплекс работ механизирован. Зерносушилка работает в круглосуточном режиме. Учитывая то, что в нынешнем году с поля привозят практически сухое зерно, на его доработку и очистку уходит меньше времени, нежели на зерно с более высокой влажностью.

Безусловно, оснащенность любого зерносушильного комплекса или зерносушилки специальной техникой и различным оборудованием – одно из важнейших звеньев в уборочной кампании. Но даже на самых современных комплексах без людей, со знанием дела управляющих производством и выполняющих весь спектр работ по доработке урожая, не обойтись. Так, в ОАО «Николаевка» за работой КЗСВ-30 следят операторы Александр Пугачев и Юрий Савельев.

– Наша работа требует большой ответственности, ведь мы отвечаем за качество зерна. И от того, насколько хорошо его очистим и высушим, будет зависеть его сохранность, – говорит Александр Пугачев. – В наши обязанности входит следить за тем, чтобы комплекс работал в заданном режиме и без сбоев. И хотя весь процесс здесь автоматизирован, человеческий фактор весьма важен. Случись какая-нибудь заминка или незначительная поломка, мы должны оперативно устранить неполадки.

Александр Федорович в хозяйстве работает главным инженером по механизации, а в период уборочной второй сезон трудится на комплексе. Семь лет назад вместе с семьей он вернулся из Украины на свою малую родину – Николаевку. Признается, что ему всегда по душе была работа в сельском хозяйстве, хоть и пришлось сменить не одну специальность: был и токарем, и слесарем, и сварщиком. Но именно на родной земле он чувствует себя на своем месте.

– Все зерно прямо с поля поступает к нам на комплекс. В КЗСК-30 за один раз загружается 60 тонн зерна, которое необходимо досушить до определенной кондиции. Конечно, количество доработанного зерна за смену зависит от его влажности, которую мы периодически проверяем с помощью влагомера. В зависимости от этого подбираются время и параметры досушивания, которые устанавливаются автоматически. Соответственно, если влажность высокая, то и время работы сушилки увеличивается. В среднем за сутки дорабатываем 300 тонн зерна. Попадая в бункер, оно проходит через очистку, после чего поступает на досушивание. Когда зерно полностью доработано, установка подает звуковой сигнал – значит пора подавать к бункеру технику, чтобы загрузить готовое зерно и отправить его в зернохранилище, – рассказывает Александр Федорович.

Бок о бок с ним трудится и оператор Юрий Савельев. Живет он в соседнем Рогачевском районе, но, узнав, что в хозяйстве на время уборочной кампании нужен оператор зерносушильного комплекса, с готовностью пришел на помощь.

– Работа на зерносушилке мне хорошо знакома. В свое время довелось на них не один сезон поработать, – делится аграрий. – По специальности я агроном. Скажу, что всем премудростям работы на зерносушилке когда-то меня обу-чал отец. Уверен: работа с зерном требует большой ответственности. Это только с первого взгляда кажется, что она простая: нажимай себе на кнопки, а зерно само сушится. На самом же деле у нас нет ни одной свободной минуты. Надо понимать, что при неправильном подходе к делу все усилия многочисленной команды зерноуборочного конвейера будут напрасными. Поэтому к зерну мы относимся бережно, с особым трепетом. Это наш хлеб, наше главное богатство.

На утро пятницы на зерносушильном комплексе уже просушили 5607 тонн зерна, что является лучшим результатом в районе.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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