День железнодорожника празднуют в первое воскресенье августа люди самых разных профессий: машинисты, техники, проводники, стрелочники… Герой сегодняшнего рассказа – составитель поездов и помощник машиниста маневрового тепловоза Александр Добровольский.

Александру всего 23 года, 3 из них он трудится на железной дороге. Кстати, это его детская мечта, хотя в семье железнодорожников не было. Часто детские мечты остаются в детстве, но только не у Саши. После школы юноша отучился в Гомельском государственном профессиональном лицее железнодорожного транспорта, отслужил во внутренних войсках МВД и вполне мог бы стать сотрудником правоохранительных органов, но мечта оказалась сильнее.

Как говорит Александр, его работа требует большой физической нагрузки и закалки, ведь трудиться приходится на свежем воздухе и в любую погоду.

– Работа составителем поездов – это сложный, опасный и ответственный труд. Как в любом другом деле, здесь нужно мастерство. Учителем в нашем непростом деле для меня стал Владимир Бугримов: к нему я попал на стажировку во время обучения, – вспоминает Александр. – Я пришел с амбициями и уверенностью, что все знаю, умею, смогу, а опыта – ноль. На практике все оказалось гораздо сложнее. И Владимир Иванович терпеливо меня учил, давал советы, указывал на ошибки.

Работа на железной дороге, безусловно, требует предельной собранности и внимательности, важны взаимная поддержка и слаженная командная работа. С коллегами, признается Александр, ему повезло: все они надежные, проверенные и опытные. Поэтому на вопрос, не думает ли парень сменить профессию, он уверенно ответил:

– Нет. Я нашел себя. Да, работа сложная, требует большой силы, выносливости и концентрации, но мне она нравится.

Ирина ШУТОВА

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