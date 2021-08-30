Африканская чума свиней: признаки и меры профилактики

Африканская чума свиней — особо опасная вирусная болезнь свиней. Она приводит к огромному экономическому ущербу, который складывается из 100-процентной заболеваемости и летальности всех возрастных групп свиней.

Клинические признаки, наблюдаемые при инфекции в острой и подострой формах, весьма разнообразны и зависят от вирусного штамма, вирулентности и способа заражения. Кроме того, симптомы этой болезни могут легко быть смешаны с признаками других геморрагических болезней свиней. Симптомами могут быть: температура 40,5-42°, свиньи малоподвижны, прижимаются друг к другу, конъюнктивит, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна, диарея (иногда с примесью крови), рвота, жажда, судороги. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.

В естественных условиях к АЧС восприимчивы домашние и дикие свиньи, независимо от возраста. В природе существует замкнутый круг циркуляции этого вируса между дикими свиньями –вирусоносителями и клещами. Животные других видов, а также человек невосприимчивы к вирусу. Источник возбудителя болезни – больные и переболевшие свиньи-вирусоносители. Важное значение в распространении болезни имеют механические переносчики: обслуживающий персонал, домашние и дикие животные, птицы, кожные паразиты, кровососущие насекомые.

Выжившие свинья становятся пожизненными вирусоносителями.

Против вируса АЧС не имеется ни эффективного лечения, ни вакцин.

Во избежание возникновения и распространения африканской чумы свиней необходимо соблюдать следующие меры:

-проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного заболевания животных;

— не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах;

— не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах (обязательны наличие документов, подтверждающих происхождение и безопасность кормов, наличие разрешения на торговлю и т.д.);

— не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов;

— допускать ветеринарных врачей на территорию частных подворий для осмотра свиней и проведения мероприятий;

— немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней специалистам ветеринарной службы или сельским исполнительным комитетам;

— не допускать посещения личных подворий посторонними лицами;

— постоянно вести борьбу с грызунами;

— не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других регионов.

Выполнение этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию ваших подворий, сохранит свиней от болезни и предотвратит экономические убытки. Помните за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение, лица привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.