Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий», передает корреспондент БЕЛТА.
На торжественное мероприятие пригласили членов правительства, руководителей государственных органов, представителей местной вертикали власти, топ-менеджеров «Беларуськалия» и трудовой коллектив предприятия.
«Сегодня без преувеличения исторический для Беларуси день. Мы открываем очередной знаковый объект — Петриковский горно-обогатительный комбинат», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства осуществил символический запуск предприятия, нажав на пульте управления кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна. Процесс работы техники на глубине демонстрировался участникам мероприятия онлайн.
На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и ведутся работы по строительству объектов 3 очередей строительства.
В первом полугодии производственные и экспортные показатели «Беларуськалия» выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года (за 7 месяцев 2021 года — 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду).
Производственные мощности ОАО «Беларуськалий» использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений на 12,1%, тукосмесей на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%.
«Помню, как трещала надо мной крыша» — Лукашенко о спуске в калийную шахту
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии пуска Петриковского ГОК, где присутствовали и представители трудового коллектива, вспомнил об одном из своих спусков в шахту и тех впечатлениях, которые у него остались, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства вспомнил, как однажды во времена своей президентской молодости вместе с младшим сыном Николаем спустился в шахту на глубину нескольких сот метров. Там Александр Лукашенко осмотрел лаву — подземную горную выработку.
«Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали. На импортном каком-то тракторе меня везли к этому комбайну. И я, как обычно: «А чье это?» — Не наше. Сегодня мы перемещаемся на своем транспорте. То есть мы потихоньку занимались импортозамещением. Ну а у меня малыш был совсем еще маленький. Где-то кадры эти есть. Они привезли к этому комбайну. Он меня за руку тащит в лаву эту. Помню, такой мудрый-мудрый шахтер говорит: Александр Григорьевич, не переживайте, пойдем! — вспомнил глава государства. — Сели и смотрим. И у меня до сих пор впечатления остались: я помню, как трещала эта крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого! Трещит это все над тобой».
Александр Лукашенко тогда спросил у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. «Может, но вряд ли», — таков был ответ.
Президент подчеркнул, что шахтеры-калийщики многое дали Беларуси. И речь не только о калийных удобрениях. Например, в старых выработках создали спелеокамеры, где проходят лечение люди с заболеваниями органов дыхания. «Я разговаривал с людьми, которые проходили это лечение. Говорят, что на год запросто хватает», — отметил глава государства.
«То есть много шахтеры подарили Беларуси. Не говоря уже о том, что помогают и спорту, и в здравоохранении, и по другим направлениям работают. Поэтому вы просто молодцы и огромное вам спасибо!» — подчеркнул Александр Лукашенко.
Лукашенко: Полесье — это соль белорусской нации
Полесье — это соль белорусской нации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий», передает корреспондент БЕЛТА.
«Вы знаете мое отношение к полешукам: Полесье — это соль белорусской нации, — сказал Александр Лукашенко. — У меня всегда была мечта: приложить максимум усилий для возрождения нашего Полесья. Мне всегда хотелось что-то для полешуков сделать доброе».
В пример глава государства привел Житковичи, назвав город прекрасным непромышленным районным центром. «Он меня удивил, — заявил Президент. — А Туров? Это вообще жемчужина Беларуси».
По его словам, ранее Петриков не дотягивал до этих населенных пунктов. Но теперь город приведен в порядок, а строительство горно-обогатительного комплекса позволило создать полторы тысячи рабочих мест. «Замысел был такой, чтобы развить Припять, этот Полесский край. И вот эта жемчужина, которую мы строили около 10 лет, как раз вкладывается в тот замысел. Но это не конец, мы будем продолжать работать и дальше», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Лукашенко о проигрыше белорусских хоккеистов: поляки уделали «великих»
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса высказался о спонсировании «Беларуськалием» белорусского хоккея и футбола, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что с вводом горно-обогатительного комплекса Петриковский район получает новый стимул для развития. Подставит плечо городу и сам «Беларуськалий». Поскольку это потребует определенных финансовых затрат, Александр Лукашенко усомнился, стоит ли предприятию так масштабно спонсировать, например, тот же хоккей и футбол.
«Я его попросил, чтобы он особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) — проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков — они красавцы, уделали «великих». А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата — пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам», — был категоричен Президент.
Как сообщалось, 26 августа хоккеисты сборной Беларуси с поражения стартовали в квалификационном турнире Олимпийских игр — 2022. В первом поединке группы D в словацкой Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).