Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности данного общественного объединения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

Конкурс посвящается 30-летию БСЖ, которое отмечается в декабре этого года. Мероприятие проводится совместно с Министерством информации Беларуси с целью популяризации деятельности Белорусского союза женщин.

Участниками конкурса могут стать средства массовой информации, зарегистрированные в Беларуси, — периодические печатные издания, сетевые издания, информационные агентства, телеканалы, радиостанции. Конкурсные работы принимаются в виде телевизионных сюжетов и передач, радиосюжетов и радиопередач, фоторепортажа, интернет-материалов, статей в газете, журнале и других.

Конкурс проводится по следующим номинациям для телевидения, радио, газет и журналов:»30 лет вместе» — освещение деятельности БСЖ; «Лидер БСЖ» — рассказы о ярких представительницах союза; «Лучший репортаж с мероприятия БСЖ». Номинация для интернет-изданий — «Лучший интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания». Кроме того, предусмотрена номинация «Лучший фоторепортаж о Белорусском союзе женщин» — информация в виде серии фотографий.

По решению президиума БСЖ создается экспертный совет конкурса, который включает членов союза и представителей Министерства информации. Экспертный совет оценивает конкурсные работы и определяет победителей.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: актуальность материалов в соответствии с целью и задачей конкурса; соответствие тематике номинаций конкурса; информационная насыщенность; оригинальность подачи материала.

Форма предоставления работ: DVD, USB-флеш-накопитель с материалами в количестве не более трех по каждой из выбранной участником конкурса номинации; печатные издания (газеты и журналы) предоставляют не более пяти номеров газет и не более трех номеров журналов (оригиналы, либо ксерокопии, заверенные участником конкурса) по каждой из выбранной номинации; сетевые издания предоставляются в виде ссылки, указанной в заявке на конкурс; фоторепортажи предоставляются в виде фотосюжетов (CD, ксерокопии, журналы), не более пяти.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

К участию допускаются конкурсные работы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир с 1 января 2019 года по 20 октября 2021 года. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 20 июля 2021 года по 2 ноября 2021 года по адресу: г.Минск, ул.Интернациональная, 11а., belunionofwomen@gmail.com.

Решение экспертного совета по определению победителей конкурса принимается не позднее 20 ноября 2021 года.

Победителями конкурса признаются по одному участнику в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Церемония награждения состоится в декабре 2021 года. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте БСЖ и в СМИ.

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