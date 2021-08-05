Белорусская железная дорога объявила конкурс фотографий и рисунков среди учащихся железнодорожных колледжей в Бресте и Орше, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Учащиеся Брестского и Оршанского колледжей — филиалов Белорусского государственного университета транспорта могут продемонстрировать свои творческие способности в двух номинациях: «Лучшая фотография» и «Лучший рисунок». Работы (фотографии размером 20х30 см либо рисунок, оформленный на листе формата А4 в графической технике акварелью, гуашью или темперой) можно высылать не позднее 8 октября 2021 года в адрес газеты «Железнодорожник Белоруссии» с пометкой «Конкурс, посвященный истории и современности маршрута Москва — Брест» и указанием номинации. Подробнее с положением о проведении конкурса можно ознакомиться в разделе «Конкурсы» официального интернет-сайта БЖД.

Победителей конкурса наградят памятными дипломами и призами. Работа, которая будет признана лучшей и не попадет в число призеров в номинациях, будет отмечена специальным призом Объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей.

Работы победителей конкурса опубликуют в газете «Железнодорожник Белоруссии», а также разместят на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги.

Конкурс фотографий и рисунков «История и современность маршрута Москва — Брест» проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 150-летию железнодорожного сообщения Москва — Брест, и объявленного в Беларуси Года народного единства для приобщения учащихся колледжей к корпоративной культуре железнодорожников. Учредители конкурса — Белорусская железная дорога и Объединенная отраслевая профсоюзная организация железнодорожников и транспортных строителей.

В пресс-центре напомнили, что в нынешнем году учащиеся Брестского и Оршанского колледжей — филиалов БГУТ также могут принять участие в конкурсах творческих и исследовательских работ «Лучшие творческие и исследовательские работы» и авторских стихов «Славлю тебя, родная магистраль», приуроченных к 150-летию железнодорожного сообщения Москва — Брест.

Белта