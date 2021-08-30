Благотворительная акция «Профсоюзы – детям» проходит в эти дни по всей стране. Поддержку от профсоюзов получают социальные приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа, многодетные, малообеспеченные и неполные семьи. К республиканской акции активно присоединяются профсоюзы Будакошелевщины.

Так, новенькие рюкзаки и канцелярские принадлежности от первичной профсоюзной организации ОАО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат» получили будущие первоклассники Валерия Герасимова и Илья Шетов. Подарки к школе им вручила председатель первички Марина Рутковская.

Не остался в стороне от благотворительной акции и райком профсоюза работников АПК. В торжественной обстановке председатель райкома Елена Степаненко передала сертификат на сумму 200 рублей социально-педагогическому центру. На эти средства к новому учебному году для воспитанников центра будут приобретены канцелярские принадлежности.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Елены Степаненко