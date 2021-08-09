«Большой разговор с Президентом» — глава государства Александр Лукашенко 9 августа встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.

Белорусская экономика устойчиво растет, несмотря на пандемию и санкции

Об это заявил министр экономики Александр Червяков во время «Большого разговора с Президентом». По словам министра, экономика страны развивается в условиях двойного удара. С одной стороны, на нее продолжает оказывать влияние пандемия. С другой — санкционные ограничения отдельных западных стран.

«Тем не менее белорусская экономика устойчиво растет», — подчеркнул глава Минэкономики.

Углубление интеграции Беларуси и России является велением времени — участник «Большого разговора

Большой разговор с Президентом — выступления и мнения участников

«Большой разговор с Президентом» — глава государства Александр Лукашенко 9 августа встречается с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.-0- Червяков: белорусская экономика устойчиво растет, несмотря на пандемию и санкции Об это заявил министр экономики Александр Червяков во время «Большого разговора с Президентом». По словам министра, экономика страны развивается в условиях двойного удара. С одной стороны, на нее продолжает оказывать влияние пандемия. С другой — санкционные ограничения отдельных западных стран. «Тем не менее белорусская экономика устойчиво растет», — подчеркнул глава Минэкономики. Углубление интеграции Беларуси и России является велением времени — участник «Большого разговора» Такое мнение выразил главный редактор аналитического портала «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин, который участвует во встрече главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества «Большой разговор с Президентом». «Как эксперту мне интересно услышать оценки Александра Лукашенко о ситуации и внутри Беларуси, особенно в связи с конституционной реформой в стране, и вокруг Беларуси, потому что напряжение растет, и это напряжение серьезное. Это и санкции Европейского союза, и Запада в целом, и секторальные санкции, которые сейчас усиливаются в отношении Республики Беларусь», — сказал он.

«Большой разговор» — возможность напрямую задать вопрос Президенту

Об этом сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

«Большой разговор с Президентом» неизменно вызывает огромный интерес. «И представители СМИ, и журналисты, и блогеры, и общественность ожидают выступления Александра Лукашенко. Время выбрано для этой встречи неслучайно — ровно год назад в стране состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Кроме того, назрело очень много актуальных вопросов. К сожалению, некоторые из них, и это не по вине белорусской стороны, далеко не позитивные. Поэтому уверен, что Александру Лукашенко напрямую будет задано много вопросов», — отметил сенатор.

Сергей Рачков обратил внимание, что на встрече традиционно затрагивается широкий спектр вопросов как по политической, так и экономической ситуации в стране. «Разговор о том, как нам удалось удержать темп экономического развития, сохранить уровень жизни людей, бороться с эпидемией коронавируса. Конечно же, Президент всегда касается и таких важных тем для людей, как пенсионное обеспечение, заработная плата, трудоустройство. Сейчас вступительная пора в вузы, поэтому это также важная тема», — отметил он.

Сенатор назвал актуальной и тематику сотрудничества с зарубежными странами, а также Олимпиады и спортивных результатов, здорового образа жизни. «Тема здравоохранения, несомненно, очень важна. Беларусь многое делает для противодействия эпидемии коронавируса», — продолжил он.

«Ежедневно жизнь подбрасывает новые вопросы, с которыми необходимо не только разбираться, но и комментировать экспертно, чтобы было как можно меньше фейков, спекуляций, надуманных мыслей и заблуждений», — резюмировал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.

«Большой разговор с Президентом»: зарубежные журналисты могут сами убедиться в реальной ситуации в Беларуси

Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, который участвует во встрече «Большой разговор с Президентом».

«Накануне 9 августа было много суждений о том, как отметить годовщину судьбоносных президентских выборов 2020 года, — подчеркнул Вадим Гигин. — Форма «Большого разговора» — наиболее удачна. Это не обычная пресс-конференция, а действительно открытая дискуссия. К участию в ней приглашены как журналисты, так и эксперты, представители гражданского общества. Можно даже сказать, что общественные деятели на этот раз составляют большинство».

Он обратил внимание, что в нашу страну прибыли и зарубежные журналисты, в том числе представители тех стран, правящие круги которых развязали гибридную войну против Беларуси. Они имеют возможность убедиться, что большинство тех сведений, которые они получают и тиражируют, являются фейками.

«Другое дело, захотят ли они потом донести это до своей аудитории. Точнее, дадут ли им это сделать. Во всяком случае, у них будет возможность напрямую пообщаться с Президентом Беларуси. Задать даже неудобные вопросы», — заметил декан.

Беларусь является единой страной — председатель Белорусской ассоциации врачей

На важность этого обратил внимание председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей», главный врач 1-й клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

«На таких больших разговорах (они поэтому и называются большими) происходит обсуждение всего того, что волнует жителей нашей страны, — сказал Дмитрий Шевцов. — Это и внешнеполитические, и внутриполитические темы, а также взаимоотношения с некоторыми соседними странами, которые пытаются вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь. Важно услышать мнение Президента по всем этим вопросам, его посыл обществу, особенно в данной непростой ситуации».

Участник «Большого разговора с Президентом»: главное — работать ради Отечества и общего блага

Такую точку зрения выразил паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай.

«Формат «Большого разговора» — это возможность активного рассмотрения тем и проблем, которые волнуют сейчас общественных деятелей, журналистов, а также интересны для зарубежных СМИ», — отметил Алексей Талай.

Руководство Украины неправильно ведет себя по отношению к белорусам — украинский участник «Большого разговора с Президентом»

Такое мнение выразил белорусским журналистам блогер из Украины Дмитрий Высоцкий — участник встречи главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества «Большой разговор с Президентом».

Белта