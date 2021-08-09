Во Дворце Независимости 9 августа состоялся «Большой разговор с Президентом». Встреча главы государства Александра Лукашенко с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества длилась около 8 часов 15 минут, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участниками «Большого разговора с Президентом» стали около 300 человек. Всего же на встречу с главой государства пришло около тысячи заявок, причем треть из них от представителей зарубежья. Нынешний «Большой разговор с Президентом» стал самым продолжительным мероприятием подобного формата: общение с главой государства продолжалось почти 8 часов 15 минут. Прямую трансляцию «Большого разговора» вели около 20 медиаресурсов Беларуси, России и Украины, в том числе и на английском языке.

В самом начале встречи Александр Лукашенко заметил, что тем для открытого разговора и обсуждения накопилось действительно много. «Поэтому сегодня нужен этот разговор — в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр», — заявил Президент.

Традиционно вопросы, прозвучавшие во время встречи, касались внутриполитической ситуации в Беларуси, причем речь шла не только о политике, но и о развитии образования, совершенствовании системы здравоохранения, экономических процессах. Учитывая символичность мероприятия (оно проводится в годовщину президентских выборов), много вопросов было о событиях 2020 года — на них глава государства отвечал особенно подробно. Отдельной темой обсуждались отношения с Западом, противодействие санкциям и ситуация на границах с ЕС.

Гости из-за рубежа спрашивали главу государства о взаимодействии Беларуси с их странами, в частности с Россией, Украиной, Литвой, Польшей. А вот представители западной прессы как один решили сосредоточиться на вопросе о якобы избиениях и пытках в Беларуси. Но Президент, как и обещал, ответил и на этот вопрос, причем не единожды.

Участники «Большого разговора с Президентом» не ограничивались только вопросами, но и выступали с инициативами, высказывали свою точку зрения, дискутировали друг с другом и главой государства.

Белта