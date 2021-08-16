Два будакошелевца выращивали коноплю



Оперативники наркоконтроля УВД облисполкома вместе с коллегами из Буда-Кошелевского РОВД задержали двух молодых людей: 29-летнего неработающего жителя Наспы и 24-летнего жителя райцентра. У первого дома было обнаружено 11 свертков с измельченным растительным веществом, которые напарники планировали к реализации. По результатам экспертизы выяснилось, что изъятое – марихуана общим весом более 7 г.

Оказалось, что задержанные в той же деревне на участке выращивали запрещенные к возделыванию кусты конопли. Растения содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество – гидроканнабинол, не используемое в медицинских целях, и относятся к наркосодержащим растениям рода «Cannabis». Возбуждено уголовное дело по факту незаконного с целью сбыта, изготовления, хранения наркотических средств и психотропных веществ. Молодые люди помещены в ИВС.

Солидный улов



4 августа правоохранители задержали заведующего складом ГСМ ОАО «Николаевка». 55-летний мужчина совершил хищение 200 л дизельного топлива на сумму 328 рублей. Часть похищенного была изъята. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Республики Беларусь за присвоение имущества лицом, которому оно вверено.

Даже кирпичная стена не помеха



29 июля жительница областного центра обратилась в РОВД с заявлением о краже продуктов питания из дачного дома в Лапичах. В период с 25 по 29 июля неизвестный разобрал кирпичную стену в доме, проник внутрь и вынес продукты. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Зашел в гости и бензопилу прихватил



2 августа неработающий житель п. Красин, находясь в гостях у пенсионерки, жительницы д. Уборки, умудрился из хозпостройки похитить бензопилу «Шарп» стоимостью 180 руб. Пожилая женщина не сразу обнаружила пропажу и обратилась к правоохранителям. Похитителя нашли, а пилу вернули хозяйке.



Опасная привычка



Судя по всему, езда подшофе становится уже привычной для 43-летнего жителя Уварович. 25 июля он был повторно в течение года задержан ГАИ на одной из улиц горпоселка в нетрезвом состоянии. Самодельный трактор мужчины был без регистрационного знака. По данному факту проводится проверка.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА