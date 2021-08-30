У жителя Буда-Кошелева нашли марихуану массой 1,37 г

18 августа у 26-летнего жителя райцентра правоохранители обнаружили растительное вещество. После проведенной экспертизы оказалось, что молодой человек хранил у себя дома марихуану. В отношении будакошелевца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь.

Кровавое застолье

Жарким выдался вечер 15 августа для двух неработающих жителей деревни Калинино. Совместное застолье, сопровождаемое распитием спиртных напитков, предсказуемо переросло в ссору. Старший из участников происшествия, 59-летний сельчанин, стал угрожать второму, 40-летнему, а затем и вовсе применил холодное оружие, ударив ножом последнего в область грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Лоси на трассе

Сразу три столкновения автомобилей с лосями зафиксированы на неделе на территории района. Около населенных пунктов Липа, Уютный и Заболотье сохатые внезапно выскочили на полосу движения. В результате механические повреждения получили автомобили, пострадали и животные.

ГАИ обращает внимание водителей быть предельно осторожными на дороге и соблюдать скоростной режим, особенно на участках, граничащих с лесным массивом.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА