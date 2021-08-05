Главный санитарный врач района Сергей Антонов встретился с коллективом ДМБ «Заречье»

В ходе беседы обсудили профилактику коронавирусной инфекции, симптомы и меры предосторожности, а также вакцинацию против COVID-19 на Будакошелевщине. На все вопросы работники получили исчерпывающие ответы.

Как отметил Сергей Александрович, темпы прививочной кампании в районе неплохие. Первый компонент вакцины уже получили 5 тысяч 300 человек, второй – 4270. По-прежнему работают выездные прививочные пункты.

Кроме того, с присутствующими побеседовала и председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко.