24 августа в районном исполнительном комитете (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7) генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Алексеевич Згурский проведет прием граждан с 10.00 до 12.00 и «прямую телефонную линию» с 11.00 до 12.00.

Предварительная запись на прием по тел.: 7- 91-31, 7- 50-00.

25 августа с 16.00 до 17.00 в районном исполнительном комитете (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7) начальник главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного комитета Александр Геннадьевич Ткачев проведет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов юстиции.

Предварительная запись на прием по тел.: 7-91-31, 7-50-00.