В военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов стартовал первый этап осенней призывной кампании.

В настоящее время в военных комиссариатах республики в соответствии с указом Президента РБ №277 от 20 июля 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов и призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве в августе-ноябре 2021 года» проводятся мероприятия по призыву молодых людей на службу в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов также отбирают лучших для того, чтобы в ноябре белорусская армия пополнилась новобранцами. Они будут проходить службу в подразделениях спецназа, сил специальных операций, органов пограничной службы, внутренних войск, сухопутных войск, а также в учебном центре Вооруженных Сил Республики Беларусь. Что же касается срока службы, то для граждан с высшим образованием он составляет 12 месяцев, для прошедших обучение на военных кафедрах, факультетах в вузах по программам подготовки младших командиров – 6 месяцев, а для граждан без высшего образования – 18 месяцев. В войска в ходе осеннего призыва планируется отправить примерно 70 новобранцев.0

— Призывной пункт обеспечен медицинским персоналом, – отметил начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Сергей Пликус. – Все мероприятия, касающиеся призыва, проходят в плановом режиме.

На первое медицинское освидетельствование 26 августа явились около 50 молодых людей.

Перед новобранцами выступил председатель районной организации «Белорусский союз офицеров» майор в отставке Сергей Маслов.

– Служба в армии – это долг каждого молодого человека, который уважает себя и который в любых условиях должен оставаться настоящим мужчиной, – сказал юношам Сергей Иванович.

Также он рассказал ребятам устройство, нормативы по сборке и разборке и по снаряжению магазина автомата Калашникова.

– У нас все ребята хорошие, – отметили в военкомате. – Все желают служить и все бы ушли, если бы позволял план отбора. И служат нормально, о чем свидетельствуют отзывы представителей воинских частей.

С ноября начнется отправка молодого пополнения в ряды Вооруженных сил Республики Беларусь. Будем надеяться, что и этот осенний призыв окажется не хуже предыдущих и проявит себя достойно, с честью и отвагой выполняя свой долг перед Родиной.