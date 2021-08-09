Трудные времена проверяют на прочность и преподносят ценные уроки. Протестные события показали, что белорусы готовы противостоять внешним угрозам и защищать Родину от разрушения. «Гомельская праўда» вспомнила, как у нас пытались реализовать цветную революцию, к чему призывали наш народ и как это повлияло на сегодняшнюю жизнь.

ШЛА БОРЬБА ЗА МИР

В прошлом году протестной заряженностью белорусов стали пичкать еще задолго до дня икс. Мирно настроенные граждане вспоминают, что не ожидали такого поворота событий 9 августа. Тогда на улицы массово вышли радикалы вперемешку с недовольными, которых накачали агрессией ныне признанные экстремистскими телеграм-каналы и порталы. На улицах Беларуси устроили настоящие погромы и беспредел: сцепками шли на правоохранителей, бросали в них тротуарную плитку и другие предметы, оставляли на проезжей части шипы, гвозди, зажигали и кидали коктейли Молотова.

Мятеж не обошел стороной и нашу область. Во время незаконной ночной акции активисты применяли насилие в отношении правоохранителей, оказывали им сопротивление. В Гомеле 29-летний мужчина подбежал к сотруднику ОМОНа и распылил ему в лицо газ из баллончика, нанес несколько ударов. В процессе задержания гомельчанин атаковал газом еще двух правоохранителей и ударил их несколько раз. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Беспорядки происходили не только в областном центре. Начальник ОВД Жлобинского райисполкома Геннадий Мельник рассказал в эфире «Беларусь 1», что вечером 9 августа все вроде бы мирно начиналось, с белыми ленточками и фонариками. Но когда собравшиеся узнали, что часть силового блока работает в столице, часть – на избирательных участках, у протестующих прибавилось уверенности.

– Буквально в 19.00 в центре города находилось около 700 человек. Им противостояли почти два десятка сотрудников милиции, – вспоминает Геннадий Мельник.

Ближе к ночи на улице остались лишь радикалы. Распивали спиртное, разливали водку по стаканам, а зарядившись, начали действовать. В правоохранителей стали бросать камни, бутылки.

– Первоочередная задача у них была, как мы потом уже поняли, – захватить райисполком, когда шла сдача бюллетеней, сорвать выборы, – отметил начальник ОВД Жлобинского райисполкома. В Гомеле тоже планировали захватить административные здания – подготовкой к этому занимались четыре пособника Светланы Тихановской. Ездили к ней в Минск 5 августа обсудить намерения. Фигуранты Юрий Власов, Александр Шабалин, Дмитрий Ивашков и Татьяна Каневская уже предстали перед судом. Власов получил 6,5 года колонии, остальные – по шесть лет.

Насильственные столкновения со стражами порядка и особенно агрессивные массовые беспорядки длились несколько ночей подряд. Те события иначе как военными действиями не назовешь. Шла борьба за мир и спокойствие в нашей стране. К счастью, Беларусь выстояла, силовой блок дал отпор радикалам и боевикам, проявив огромную смелость, мужество и отвагу.

БОЛЕЕ 400 «ПРОТЕСТНЫХ» УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

После протесты в нашей области перешли в основном в дневной формат, но по-прежнему были незаконны и малоконструктивны. Некоторые на поствыборном подъеме почему-то думали, что теперь им можно плевать на закон, крушить и ломать, фамильярничать с представителями власти. 15 августа у облисполкома собрались несколько сотен человек. Губернатор Геннадий Соловей пришел к ним, сказал, что готов поговорить, только без крика, уважая друг друга. Вначале диалог состоялся, председатель облисполкома дал четкие аргументированные ответы. Но после участники перетягивали одеяло каждый на себя. Это не удивительно, потому что несанкционированный митинг – не форма общения с властью в цивилизованном обществе.

Самый многочисленный бчб-митинг в Гомеле прошел 16 августа – тогда в полумиллионном городе собрались всего лишь шесть тысяч человек, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель начальника УВД облисполкома Анатолий Васильев. В тот день на площади Ленина молодчики спустили с флагштока государственный флаг и заменили его бело-красно-белым. За это один из фигурантов получил полтора года ограничения свободы, другой – два.

Как особо злостное хулиганство квалифицировали случаи, когда под древком с бчб-флагом оставляли похожий на взрывчатку предмет и коробку со словами «Не вскрывать», в которой лежали подшипники и оскорбляющая правоохранителей картинка. Злоумышленнику дали три с половиной года лишения свободы.

Всего с начала мятежа в Гомельской области возбудили более 400 уголовных дел протестной направленности, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Самыми частыми преступлениями были оскорбление представителя власти (статья 369 УК Республики Беларусь), осквернение сооружений и порча имущества (статья 341) и клевета (статья 188).

В интервью «Гомельскай праўдзе» начальник УСК Сергей Удовиков нарисовал социальный портрет обвиняемых по «протестным» уголовным делам в нашем регионе. Это холостой горожанин 18–35 лет со средним образованием (или окончивший колледж), безработный (либо рабочий) ранее привлекавшийся к административной ответственности.

Еще интереснее биографии отдельных личностей, которых можно было заметить в колоннах на протестах в областном центре. Например, один из них – официально безработный 38-летний гомельчанин, который около 60 раз привлекался к административной ответственности, а в 2014-м украл из ячейки камеры хранения фотоаппарат, телефон и продукты. Еще один участник на тот момент нигде не работал и не учился. Зато к 25 годам имел за плечами арест на полгода за кражу ноутбука, фотоаппарата и другого имущества. Более «богатое» прошлое у добрушанина, ходившего в бчб-толпе: многочисленные эпизоды похищения чужих денег и имущества и, соответственно, отбывание наказания в тюрьме. Чего же добивались такие «невероятные белорусы» – свободы произвола?

«Гомельская праўда» опрашивала участников таких шествий, за что же они борются: кому-то не нравилась экономическая ситуация, действующая власть, кто-то выступал против задержаний. Общей идеи на несанкционированных «простогуляниях» не было. Наверное, в том числе поэтому гомельские протесты достаточно скоро сдулись. Поначалу люди ходили в бчб-одежде, с флагами, шариками, плакатами. Но двухцветной заряженности хватило ненадолго. Уже в конце сентября – начале октября в центре Гомеля собирались кучки без особых отличительных знаков. Очень быстро за- были они и про своих протестных идолов (ой, лидеров).

Да и координаторы, крутившие одну и ту же шарманку в телеграм-каналах, вскоре потеряли свой авторитет. Акции в Гомеле все меньше соответствовали своим громким названиям, все чаще шли не по плану. Например, в августе хотели организовать очередную женскую цепочку возле костела на Советской. Но, во-первых, девушек собралось от силы 15 человек, а во-вторых – к ним подошло значительно больше человек с государственными флагами. В итоге провести бчб-акцию возле костела и сделать показательные фото так и не удалось.

Пока протесты сдувались, сторонники действующей власти активно проводили свои митинги – в поддержку мира, безопасности и спокойствия. На них представители разных сфер высказывали свое мнение о происходившем в стране, призывали белорусов не поддаваться эмоциям и политтехнологиям, жить своим умом, действовать исключительно в интересах своей страны и своего народа. На одном из таких митингов в августе на площади Ленина в Гомеле собрались около 15 тысяч человек.

ГЕНОЦИД В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Еще одно доказательство далеко не мирных целей мятежа в Беларуси – угрозы и травля несогласных с бчб-идеями. Причем грязь стали лить, опять же, еще не дождавшись дня выборов. На электронную почту сотрудников «Гомельскай праўды» такое письмо пришло 28 июля: вас сожгут заживо, желаю умереть в страшных муках… Такого нормальный, адекватный человек даже врагу не пожелает. Как выяснилось, сообщение пришло из Европы.

Жестокие, бесчеловечные кукловоды сидели в теплых заграничных креслах и тянули за ниточки: одних надо было вывести на улицы, другим – пообещать выдуманную сумму сребреников, третьих – зарядить ненавистью к определенным социальным группам. Что это, если не геноцид? В мирное время… Ставшие марионетками также подвергали травле правоохранителей, работников избиркомов, государственных СМИ, представителей власти – вообще всех, кто не разделяет мнения оппозиции. Угрожали также их семьям. Многие за это уже понесли наказание.

Пытались заткнуть голос правды так называемые киберпартизаны. 29 сентября они взломали сайт «Гомельскай праўды» gp.by, наряду с интернет-ресурсами других крупных госСМИ, ведомств и организаций. Такими действиями в очередной раз подтвердили, что в мятежах ничего созидательного нет и близко – только разрушение и хаос.

Пожалуй, основными поставщиками протестных инъекций стали телеграм-каналы. Там публиковали личную информацию о сторонниках власти, один за другим штамповали фейки, а также размещали бесконечные призывы. Не выходить на работу, не оплачивать коммунальные услуги, травить учителей и директоров школ… Пытались раскачать разные слои населения: деятелей культуры и спорта, чиновников и правоохранителей, педагогов и врачей. Но отзывались на такую бессмыслицу единицы. Первое сентября в целом прошло спокойно, неуплаты коммуналки на Гомельщине в ЖКХ не ощутили. И на работу абсолютное большинство белорусов продолжило ходить.

Гомсельмашевцев тоже пытались спровоцировать на забастовку. Приходили с плакатами к проходным, обещали баснословных 1500 евро каждому. Но на призывы на предприятии отреагировали мудро: продолжили трудиться на благо своих семей и страны.

ДУМАТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ

Беларусь выстояла, беломайдану на нашей земле не бывать. Но расслабляться нельзя, слишком уж неравнодушна к нам политическая элита Европы и США. Не получилось реализовать цветную революцию – пытаются зайти с других сторон. В апреле в эфире телеканала ОНТ председатель КГБ Иван Тертель заявил, что комитет завершил многоступенчатую спецоперацию. В результате удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти, в том числе главы государства. Госпереворот был запланирован на июнь-июль этого года.

– Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем, – рассказал Иван Тертель.

Заговорщики планировали захватить сыновей Александра Лукашенко и посадить их в погреб, который подготовили в Гомельской области. Однако благодаря слаженной работе спецслужб и помощи обычных граждан мы не повторили египетского сценария (президента Анвара Садата уничтожили террористы).

То, что заинтересованность коллективного Запада в нагнетании ситуации в Беларуси не утихает, заметно и по ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Уж больно дружно и оперативно отреагировали европейские деятели на ее истеричные выпады. Понятно это было и 24 июня, когда в Гомель приезжали представители США, Великобритании и Евросоюза на первое слушание по уголовному делу в отношении Сергея Тихановского и его сообщников. Только зачем приезжали – не ясно. На закрытое заседание их, конечно же, не пустили. Общаться с журналистам госСМИ они отказались, зато устроили возле СИЗО фотосессию. В общем, повеселились и уехали. А судебное рассмотрение продолжается, фигуранты понесут заслуженное наказание. Напомним, согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента в 2020-м. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения негативное отношение к представителям госорганов.

Современный мир воюет другими способами, нежели это было в прошлые века. Оказывается большое влияние на умы людей. Целые системы, в том числе государственные, пытаются разрушать не внешними атаками, а разъедая их изнутри. В таких условиях нам, белорусам, важно действовать сообща, помнить о нашей истории и подвигах предков. Помнить о том, что наш долг – сохранить страну для детей и внуков.

Сделать День народного единства государственным праздником было фундаментальной, особенно необходимой сегодня инициативой. Впервые будем отмечать его 17 сентября. Но пусть не только в эту дату, но и каждый день в наших сердцах живет осознание единства с другими белорусами. Патриотами, которые желают своей Родине только процветания и счастливого мирного будущего. Любые невзгоды по плечу трудолюбивому, сильному духом, а главное – единому народу.

© Правда Гомель