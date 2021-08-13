Медовый Спас выпадает на начало Успенского поста – 14 августа. Именуют его Макавеем: в этот день православные чтят память семи мучеников Маккавеев, принявших казнь за отказ поклоняться языческим богам.

В церковном календаре праздник отмечен как Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, сопровождается он выносом креста, крестным ходом и водосвятием водоемов. Освящали также и колодцы, поэтому Первый Спас иногда называют Мокрым (Спасом на воде). Как правило, в этот день начинается сбор и освящение меда в храме: такое лакомство считается целебным.

Яблочный Спас празднуется 19 августа, в день Преображения Господня. Называют его Спасом на горе. По преданию, Иисус вместе с тремя учениками поднялся на гору, чтобы помолиться. Во время этой молитвы он преобразился: лицо его озарилось светом, а одежда стала белее снега. Именно поэтому праздник связывают с духовным очищением.

В этот день в храмах освящали яблоки и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу. По традиции, верующие люди готовили блюда с яблоками и угощали ими друг друга.

Ореховый Спас (Спас Нерукотворный, Спас на полотне) отмечается 29 августа. Празднество установлено в честь перенесения Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Согласно Библии, после сна Иисус умылся и вытер лицо полотенцем, и на нем отпечатался лик Сына Божьего. С тех пор Нерукотворный образ Христа является символом этого дня.

К 29 августа созревают лесные орехи, (к слову, орешник считается растением, символизирующим жизнерадостность и плодовитость), освящают их в церкви. Ореховый Спас называют еще Хлебным. Именно в этот день принято выпекать первый хлеб и освящать в храме, благодаря Господа за новый урожай.

Елена ДОРОШКО