4 августа в 19-50 на ЦОУ поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома в д. Неговка Буда-Кошелёвского района. До прибытия подразделений МЧС соседом Ахременко В.Д., 1994 г.р., был спасен хозяин дома, который находился на полу в соседней с горящей комнатой. Работниками скорой помощи с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ». В результате пожара в жилой комнате 3х4 метра повреждены вещи на площади 5 кв. метров. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

— чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель.Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Ваша безопасность — в ваших руках!