На выставке представлено около 200 миниатюрных воинов различных эпох (государства шумеров, Древнего Рима, Древнего Египта, Древней Греции, скандинавские воины, воины средневековья, эпохи Возрождения итд.). Также показаны более 10 диорам, демонстрирующих ключевые эпизоды крупных сражений («Битва под Лоевом», «Осада Гомельского замка украинскими казаками под командованием И.Н. Золотаренко в 1654 году»). Выставка объехала всю Беларусь и уже побывала за её пределами, в России.

Экспонаты выполнены из пластика и подручных материалов: соды, песка, глины, масла, смолы. Как пояснил создатель выставки, Борис Купчинов, на изготовление всех миниатюр с небольшими временными промежутками ушло около 20 лет. На выполнение каждой позиции в среднем потребовалось полтора года.

Уникальная экспозиция будет действовать в здании музея до 30 сентября. Приглашаем жителей и гостей города окунуться в мир истории!