В вопросах безопасности нет и не может быть деления на зоны ответственности. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании облисполкома, которое прошло с участием заместителя премьер-министра Юрия Назарова и государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, передает корреспондент БелТА.

Главной темой обсуждения стала общественная безопасность в регионе и исполнительская дисциплина.

Геннадий Соловей обратил внимание: подписанная 17 лет назад и отредактированная в 2015 году директива «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» не утратила актуальности и требует дальнейшего осмысления и поиска новых подходов. «Это связано с кардинально изменившейся социально-политической и экономической обстановкой не только внутри страны, но и на ее внешних границах. Новые вызовы и угрозы, о существовании которых в 2015 году многие даже не подозревали, сегодня стали одним из решающих факторов реальности», — сказал губернатор.

По его мнению, основные положения директивы №1 позволяют достаточно оперативно реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. «И здесь важно, чтобы каждый руководитель, каждый член коллектива, каждый человек понимал, что в вопросах безопасности нет и не может быть деления на зоны ответственности», — считает Геннадий Соловей.

Он добавил: как незыблемые заповеди должны исполняться требования инструкций по безопасности — противопожарной, производственной, на воде, на дороге, в быту и т.д. «Цена расплаты за несоблюдение — здоровье и жизнь человека. А далее по цепочке — сломанные судьбы ответственных за случившиеся работников. Поэтому в этих вопросах должны главенствовать жесткая диктатура соблюдения техники безопасности и бдительность всех заинтересованных. А незаинтересованных в вопросах сохранения жизни просто не должно быть», — заострил внимание председатель облисполкома.

Руководитель области подчеркнул, что не должно быть и никакого самоуспокоения: «Даже при общей положительной динамике по снижению гибели людей от внешних причин практически по всем направлениям, кроме гибели на пожарах».

На заседании обсудили дальнейшие меры, чтобы не допускать гибели и травмирования людей, проанализировали причины несчастных случаев, определили дополнительные резервы и ресурсы, которые помогут улучшить ситуацию.

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