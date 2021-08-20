В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов, сообщила сегодня журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, передает корреспондент БЕЛТА.

«В этом году практически треть вузов либо возобновила прием по специальностям, либо открыла новые. Это было востребовано у абитуриентов. Если говорить о цифрах, то более 26,5 тыс. принято за счет средств бюджета и более 22 тыс. — на платной основе. В общей сумме мы имеем более 48 тыс. принятых абитуриентов на уровень высшего образования первой ступени», — сказала Ремма Герловская.

По ее словам, серьезных новаций в рамках этой вступительной кампании не было. «Мы руководствовались порядком проведения прошлого года. С учетом мероприятий санитарно-эпидемиологического характера проводили ЦТ и саму вступительную кампанию — электронные кабинеты абитуриента, цифровые кабинеты. Увеличен был прием и в принципе закрылся на медицинские специальности, на некоторые педагогические специальности за счет средств бюджета. Высокие конкурсы были по тем же специальностям, по которым наблюдается высокая конкурсная ситуация в последние три года. Это «стоматология» в БГМУ — более 370 баллов. По специальности «дизайн» в ГрГу имени Янки Купалы конкурс составлял более 8 человек на место, в БГУ по этой же специальности — более 9 человек. Абитуриентам интересны экономические и юридические специальности, но уже конкурсная ситуация не так высока. Безусловно, в лидерах IT», — отметила консультант управления.

Ремма Герловская добавила: «В университеты поступают подготовленные, мотивированные абитуриенты».

belta.by